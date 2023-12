Last Minute Weihnachtsgeschenke: Hogwarts Legacy, Super Mario Wonder & weitere Switch Games im Angebot bei MediaMarkt

Das Weihnachtsfest steht praktisch schon vor der Tür. Bei MediaMarkt gibt es jetzt noch ein paar Schnäppchen, die sich auch super als Geschenk eignen.

Ihr seid noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für eure Liebsten oder euch selbst? Dann solltet ihr schnell bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort gibt es gerade einige Switch Games mit bis zu 30% Rabatt.

Die Nintendo Switch Highlights

Hogwarts Legacy ist das lang ersehnte Rollenspiel im Harry Potter Universum, das euch in die Zeit vor dem berühmten Zauberlehrling versetzt. Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen, eine von vier Häusern wählen und die magische Welt erkunden. Dabei trefft ihr auf bekannte Figuren und Orte, aber auch auf neue Herausforderungen und Geheimnisse. Mit 21% Rabatt kostet es jetzt nur noch 46,99€.

In Hogwarts Legacy lernt ihr als Schüler die Zauberei.

Super Mario Bros. Wonder ist das neueste Abenteuer des berühmten Klempners, das euch in eine bunte und verrückte Welt entführt. Ihr könnt zwischen verschiedenen Charakteren wechseln, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben, und euch durch zahlreiche Level voller Rätsel und Gegner kämpfen. Dabei gibt es auch viele versteckte Sammelobjekte und Überraschungen zu entdecken. Wie bei Hogwarts Legacy spart ihr hier 21% und zahlt nur noch 46,99€.

Zelda Tears of the Kingdom ist der Nachfolger des gefeierten Breath of the Wild, der euch erneut in die Rolle von Link schlüpfen lässt. Diesmal müsst ihr nicht nur Hyrule vor dem Bösen retten, sondern auch die Tränen des Königreichs sammeln, die überall verstreut sind. Diese Tränen haben besondere Kräfte, die euch helfen können, aber auch Gefahren bergen. Das Zelda-Abenteuer gibt es mit 28% Rabatt für nur noch 49,99€.

Mario Kart 8 Deluxe ist der ultimative Rennspaß für die ganze Familie. Ihr könnt aus über 40 Charakteren und Fahrzeugen wählen und auf über 40 Strecken rasen. Dabei könnt ihr eure Gegner mit verschiedenen Items ärgern oder ihnen ausweichen. Ihr könnt sowohl online als auch lokal mit bis zu acht Spielern gegeneinander antreten. Holt euch den Fahrspaß mit 21% Rabatt für nur noch 46,99€.

Also, worauf wartet ihr noch? Schnappt euch eure Switch Games zum Schnäppchenpreis und macht euch oder euren Lieben eine Freude zu Weihnachten!

