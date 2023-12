Nvidia RTX 4070 Ti: Eine der besten WQHD-Grafikkarten im Preissturz bei Amazon

Die RTX 4070 Ti von Nvidia ist ein wahrliches Monster, um etliche Top-Titel in einer WQHD-Auflösung zu stemmen. Jetzt im Amazon-Angebot.

Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti GDDR6X OC Edition Grafikkarte hat etliche Power-Eigenschaften. Zum einen profitiert ihr von PCIe 4.0, wodurch ihr eine schnellere Datenübertragung erhaltet und zum anderen von 12GB Speicher, was für WQHD-Gaming locker ausreicht. Spart nun und bezahlt nur noch 1049€.

Darum ist die RTX 4070 Ti eine hervorragende Wahl

Mit der NVIDIA DLSS 3-Technologie bietet sie eine verbesserte Bildqualität und Leistung, indem sie KI verwendet, um Spiele in Echtzeit zu optimieren. Somit könnt ihr hungrige Werke wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 problemlos spielen und schnelle Bildraten erleben.

Die Grafikkarte unterstützt den PCIe 4.0-Standard, der eine schnellere Datenübertragung ermöglicht und somit eine verbesserte Leistung bietet. Mit 12GB Speicher habt ihr in einer WQHD-Auflösung genügend Kapazität, um auch die neuesten Spiele und Anwendungen reibungslos auszuführen.

Sie verfügt über 2x HDMI 2.1a-Anschlüsse und 3x DisplayPort 1.4a-Anschlüsse, was euch eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, um eure Monitore oder andere Geräte anzuschließen.



Zum Vergleich, die RTX 3090 hat bei Release zwischen 1500€ und 1800€ je nach Anbieter gekostet. Die RTX 4070 Ti ist ein wenig stärker und kostet vergleichsweise deutlich weniger. Ich selbst spiele mit einer RTX 3090 in einer 4K-Auflösung und habe bisher keine Probleme. Deshalb könnt ihr davon ausgehen, in einer WQHD-Auflösung für mindestens 4 bis 6 Jahre Ruhe zu haben, wenn ihr euch diese Karte zulegt. Aufgrund des bemessenen Speichers von nur 12GB würde ich sie für 4K nur bedingt empfehlen. Da ist die RTX 3090 mit 24GB deutlich besser aufgestellt, zumindest in dieser Hinsicht.

