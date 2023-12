Unschlagbare Preis-Leistung: 4K-TV mit Dolby Vision für unter 330€ bei Amazon

Dieser 4K-TV ist ein echter Preis-Leistung-Hit. Erlebt neue visuelle Abenteuer und nutzt das supergünstige Angebot bei Amazon.

Dieser TV bietet etliche Eigenschaften, die für diesen Preis unglaublich sind. Ihr könnt euch auf eine 4K-UHD-Auflösung freuen, die in Verbindung mit der LED-Technologie auf einem 50-Zoll-Bildschirm wiedergegeben wird. Für Spieler gibt es noch ein Game-Mode-Plus und dank der smarten Funktionen könnt ihr diesen Fernseher einfach bedienen. Spart 20% und bezahlt nur noch 329€ statt 412,58€.

Ihr haltet nach einer neuen Konsole Ausschau, um schöne Momente auf diesem Fernseher zu erleben? Dann schlagt jetzt zu und sichert euch die Xbox Series X zu einem Spitzenpreis von unter 400€. Wenn ihr eher einen Monitor bevorzugt, ist der MSI Optix eine tolle Wahl, um insbesondere in schnellen Spielen das Geschehen zu kontrollieren.

Darum ist dieser 4K-TV eine hervorragende Wahl.

Dank der großen 4K-UHD-Auflösung könnt ihr sämtliche Details glasklar erkennen. Verliert euch in spannenden Serien wie The Walking Dead und Game of Thrones oder startet auf eurer liebsten Konsole neue Abenteuer, die in einem schönen Bild-Gewand erstrahlen.

Dies ist ein Smart-TV, der euch Zugang zu einer Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps ermöglicht. Ihr könnt eure Lieblingsinhalte direkt über das integrierte WiFi streamen und dank des Triple-Tuners eure Lieblingssender empfangen. Mit der Alexa Built-In-Funktion könnt ihr den Fernseher sogar per Sprachsteuerung bedienen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die HDR-Unterstützung, die für eine verbesserte Kontrast- und Farbwiedergabe sorgt. Dank Dolby Vision-Technologie werden eure Inhalte mit lebendigen Farben und beeindruckender Klarheit zum Leben erweckt.



Er verfügt außerdem über Bluetooth, sodass ihr eure Lieblingsmusik kabellos über externe Lautsprecher oder Kopfhörer genießen könnt. Obendrein könnt ihr den Game-Mode-Plus nutzen, wenn ihr Spieler seid. Durch die Verwendung von ALLM wechselt der Fernseher in Kombination mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit minimaler Latenz.

