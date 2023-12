Xbox Series X mit 150€ Rabatt bei Amazon: Lieferung noch vor Weihnachten

Diese Xbox Series X beschert euch für diesen Preis wahre Wunder auf eurem TV. Nutzt jetzt das superstarke Angebot bei Amazon.

Ihr überlegt schon lange, euch eine Konsole anzuschaffen? Dann ist nun die Chance gekommen, euch dieses Power-Gerüst zu sichern. Mit ihrer beispiellosen Hardware-Ausstattung und zahlreichen innovativen Funktionen setzt dieses Gerät neue Maßstäbe im Bereich aller Konsolen.

Deswegen lohnt sich die Xbox Series X

Sie ist mit einem benutzerdefinierten AMD Zen 2 Prozessor und einer RDNA 2 GPU ausgestattet, die eine beeindruckende Leistung und Grafikqualität bieten. Dadurch könnt ihr sogar einige Titel in atemberaubender Auflösungen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde erleben und von kurzen Ladezeiten profitieren.

Ein weiterer Pluspunkt ist die integrierte SSD, die nicht nur für schnelle Ladezeiten sorgt, sondern auch das Quick Resume-Feature ermöglicht. Mit Quick Resume könnt ihr nahtlos zwischen mehreren Spielen hin- und herwechseln, ohne dabei den Fortschritt zu verlieren.

Die Konsole bietet außerdem Unterstützung für Raytracing, was für realistische Lichteffekte und beeindruckende Grafikdetails sorgt. Taucht in immersive Open-World-Abenteuer ein und erlebt Gaming auf einem neuen Niveau.

Besonders toll ist, dass diese Konsole abwärtskompatibel ist. Somit könnt ihr etliche Spiele, die ihr bereits in den vorherigen Generationen gespielt hattet, nostalgisch mit euren Augen verschlingen. Obendrein bietet sie Zugang zum Xbox Game Pass, einem Abonnementdienst mit einer umfangreichen Bibliothek an Spielen für jeden Geschmack. Regelmäßig findet ihr hier große Blockbuster-Titel wie Starfield oder Lies of P.

Die Konsole verfügt über ein leistungsstarkes Kühlsystem, das auch bei intensiver Nutzung für eine angemessene Temperaturregelung sorgt. Dadurch könnt ihr euch ganz auf euer Spielerlebnis konzentrieren, ohne euch Gedanken über Überhitzung machen zu müssen.

