Ambilight zum Nachrüsten: Govee 3 Lite dank Rabatt-Coupon jetzt super günstig bei Amazon

Dieses Angebot gilt nur noch heute: Spart 25% auf das Govee 3 Lite Kit bei Amazon und rüstet euren Fernseher mit Ambilight auf.

Ihr wollt euren Fernseher mit einem coolen Lichteffekt aufpeppen, aber habt keine Lust, ein Vermögen für Philips Hue auszugeben? Dann haben wir hier das perfekte Angebot für euch: Bei Amazon gibt es heute das Govee 3 Lite Kit für nur 67,49€ statt 89,99€. Für den Rabatt von 25% müsst ihr nur den Coupon auf der verlinkten Produktseite anklicken. Mit diesem Kit könnt ihr die patentierte Ambilight-Technologie von Philips nachrüsten, die euer TV-Erlebnis noch intensiver und immersiver macht.

Was ist Ambilight und wie funktioniert das Govee 3 Lite Kit?

Ambilight ist eine Technologie, die die Farben und Helligkeit des Bildschirms auf die Wand hinter dem Fernseher projiziert. Dadurch entsteht ein dynamischer und atmosphärischer Lichteffekt, der sich an den Inhalt des Films oder der Serie anpasst. Das Govee 3 Lite Kit imitiert diese Technologie mit LED-Streifen und einer Kamera, die ihr einfach an der Rückseite eures TVs befestigt. Die Kamera erfasst die Farben des Bildschirms und steuert die LED-Streifen entsprechend an. Das Kit ist für alle TVs mit einer Größe von 55 bis 65 Zoll geeignet und lässt sich über eine App steuern.

Die Installation des Kits ist kinderleicht: Ihr braucht nur die LED-Streifen an der Rückseite eures TVs anzubringen, die Kamera auf dem TV-Rahmen zu platzieren und das Netzteil anzuschließen. Dann müsst ihr noch die App herunterladen, um das Kit zu kalibrieren und eure gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Und schon könnt ihr euch zurücklehnen und euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie mit einem beeindruckenden Lichtspiel genießen.

Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch heute! Also schlagt schnell zu, bevor es zu spät ist. Mit dem Govee 3 Lite Kit könnt ihr euren Fernseher in einen echten Hingucker und euer Wohnzimmer in ein Heimkino verwandeln. Und das alles für einen unschlagbaren Preis von nur 67,49€.

