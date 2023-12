Mit Govee Lightbars in Filme und Games eintauchen: Bei Amazon jetzt günstig wie nie

Holt euch mehr Farbe und Stimmung nach Hause. Die Govee Lightbars im Doppelpack gibt es jetzt bei Amazon zum Tiefstpreis.

Ihr seid auf der Suche nach einer stimmungsvollen Beleuchtung für euer Wohnzimmer, die euch in eure Lieblingsfilme und -spiele eintauchen lässt? Dann haben wir hier ein tolles Angebot für euch: Die Govee Lightbars im Doppelpack gibt es bei Amazon für nur 49,99€ statt 79,99€. Ihr spart also ganze 30€, mit dem Gutschein, den ihr auf der Produktseite einlösen könnt.

Was sind die Govee Lightbars und was können sie?

Die Govee Lightbars sind LED-Lampen, die ihr hinter eurem Fernseher oder PC-Monitor anbringen könnt, um eine indirekte Beleuchtung zu erzeugen. Sie sind 38 cm lang und haben doppelte Lichtperlen für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung. So könnt ihr die Beleuchtung an eure Stimmung, das Genre oder die Atmosphäre des Films oder Spiels anpassen. Mit dem richtigen Licht könnt ihr somit noch mehr in eure Filme und Spiele eintauchen und genießen. Gesteuert werden die Lightbars mit einer eigenen App für euer Smartphone oder Tablet.

Die Lightbars sind einfach zu installieren und passen sich an euer Setup an. Ihr könnt sie mit der mitgelieferten Halterung hinter dem Fernseher befestigen und um 90° drehen, um den optimalen Winkel zu finden. Oder ihr stellt sie vertikal oder horizontal auf euren Schreibtisch oder euer Regal, um euren Raum und eure Gaming-Deko zu verschönern. Die Lightbars unterstützen auch die Sprachsteuerung über Alexa und Google Assistant, sodass ihr sie einfach per Sprachbefehl ein- und ausschalten oder die Farbe wechseln könnt.

Wenn ihr also Lust habt, euer Wohnzimmer in ein buntes Lichtermeer zu verwandeln und euer Film- und Spielerlebnis zu verbessern, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Die Govee Lightbars im Doppelpack sind nur für kurze Zeit bei Amazon für 49,99€ erhältlich. Schnappt sie euch, bevor sie ausverkauft sind!

