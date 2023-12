25 Zoll, 165Hz & 1ms Reaktionszeit: Acer Gaming-Monitor mit 40% Rabatt im Otto-Angebot

Sparfüchse aufgepasst: Dieses Angebot ist perfekt für alle, die für kleines Geld aufrüsten wollen. Jetzt in den Otto X-Mas Deals.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Monitor, der eure Spiele in Full HD und hoher Bildwiederholrate darstellt? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Der Acer KG251QJ Gaming Monitor ist bei Otto im Angebot. Mit 40% Rabatt kostet er jetzt nur noch 119€ statt 199€. Das ist ein echter Schnäppchenpreis für einen Monitor mit 25 Zoll, 165Hz und 1ms Reaktionszeit.

Der Acer KG251QJ Gaming Monitor ist ideal für schnelle und actionreiche Spiele, die eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit erfordern. Er hat ein TN Panel, das zwar nicht die besten Kontraste und Farben bietet, aber dafür eine sehr geringe Latenz und eine hohe Bildwiederholrate. Vor allem schnelle Spiele wie Valorant, Counter Strike oder Rocket League spielen sich mit einer hohen Bildwiederholrate deutlich besser. Er hat außerdem einen Blaulichtfilter und eine Flicker-Less-Technologie, die eure Augen auch bei langen Nachtsessions schonen.

Der Monitor hat einen HDMI- und einen DisplayPort-Anschluss, so dass ihr ihn problemlos mit eurem PC oder eurer Konsole verbinden könnt. Er hat auch integrierte Lautsprecher, die aber nicht sehr leistungsstark sind. Ihr könnt den Monitor in der Höhe verstellen, neigen oder schwenken, um ihn optimal an eure Bedürfnisse anzupassen. Das Design ist schlicht und elegant mit einem schmalen Rahmen.

Wenn ihr also einen günstigen und leistungsstarken Gaming-Monitor sucht, solltet ihr euch das Angebot von Otto nicht entgehen lassen. Der Acer KG251QJ ist nur noch für kurze Zeit zu diesem Preis erhältlich. Also schlagt schnell zu, bevor er ausverkauft ist.

