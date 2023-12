Die beste WQHD-Grafikkarte von AMD hat es in sich: Schnappt euch die RX 7800 XT bei Amazon

Diese WQHD-Grafikkarte hat ordentlich Power und bringt euch unglaubliche Spielerlebnisse. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon.

Die Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 GB Grafikkarte gehört nach dem heutigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu den besten Optionen, wenn ihr euch einen starken und günstigen WQHD-Rechner zusammenzimmern wollt. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon und bezahlt nur 559€.

Darum ist diese WQHD-Grafikkarte eine großartige Wahl

Sie verfügt über 16 GB GDDR6-Speicher mit einer 256-Bit-Schnittstelle, die eine schnelle und reibungslose Datenverarbeitung ermöglicht. Dies sorgt für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Spielen und Anwendungen. Ihr könnt mit dieser Komponente auch etliche Spiele in einer 4K-Auflösung genießen, sogar häufig mit über 60 Bildern pro Sekunde. Jedoch ist eine WQHD-Auflösung momentan die beste Wahl zwischen Aussehen und Leistung. Ich selbst spiele mit einer RTX 3090 alle Spiele in 4K, die sogar noch etwas schlechter als die RX 7800 XT ist. Da eine WQHD-Auflösung aber nicht so viel frisst, wärt ihr eine ganze Weile zukunftssicher.

Das Windforce-Kühlsystem sorgt dafür, dass die Grafikkarte auch bei intensiver Nutzung kühl bleibt und eine optimale Leistung bietet. Eine Metallrückplatte schützt die Grafikkarte vor Beschädigungen und verleiht ihr zudem ein hochwertiges Aussehen

Sie ist mit DP 2.1 und HDMI 2.1 Anschlüssen ausgestattet, die eine hohe Auflösung und Bildwiederholrate unterstützen, was zu einer beeindruckenden visuellen Darstellung führt. Dies ist vor allem nützlich, wenn ihr doch lieber in 4K spielen wollt.

Die AMD RDNA 3 Architektur sorgt für eine verbesserte Energieeffizienz und Leistung, was bedeutet, dass ihr weniger Strom verbraucht und dennoch eine außerordentliche Leistung bietet. Diese innovative Architektur ermöglicht es euch, eure Lieblingsspiele in atemberaubender Qualität zu genießen.

