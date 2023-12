Ryzen 7 5800X3D: Die beste AM4-CPU für Gaming vor Weihnachten zum Schnäppchenpreis

Etwas besseres für euer AM4-Mainboard werdet ihr nicht finden: Der Ryzen 7 5800X3D im Angebot bei Mindfactory.

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen CPU für euren Gaming-PC? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Der Ryzen 7 5800X3D ist jetzt bei Mindfactory im Angebot für nur 287€ zu haben. Das ist ein echter Knallerpreis für diese CPU, die normalerweise über 400€ kostet. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk für euch selbst oder einen lieben Gamer-Freund braucht, solltet ihr schnell zuschlagen, bevor das Angebot ausverkauft ist.

Was macht den Ryzen 7 5800X3D so gut?

Der Ryzen 7 5800X3D ist eine der ersten CPUs, die die neue 3D V-Cache Technologie von AMD nutzt. Diese ermöglicht es, den L3-Cache der CPU zu verdreifachen, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung in vielen Spielen führt. Die CPU hat acht Kerne und 16 Threads, die mit bis zu 4,7 GHz takten können. Damit kann sie problemlos mit den neuesten Spielen wie Cyberpunk 2077, Starfield oder Diablo 4 umgehen. Außerdem unterstützt sie PCIe 4.0, was bedeutet, dass sie optimal mit den neuesten Grafikkarten wie der Radeon RX 6900 XT oder der GeForce RTX 4080 harmoniert.

Der Ryzen 7 ist aber nicht nur für Gaming geeignet, sondern auch für andere anspruchsvolle Anwendungen wie Video- oder Bildbearbeitung, Streaming oder Multitasking. Dank der hohen Kernzahl und dem schnellen Speicherinterface kann er auch mit vielen Programmen gleichzeitig umgehen, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Ob ihr also eure eigenen Videos schneiden, eure Fotos optimieren oder eure Gaming-Sessions live übertragen wollt, der 5800X3D wird euch nicht enttäuschen.

Der Ryzen 7 5800X3D ist ein echter Allrounder, der euch sowohl beim Gaming als auch bei anderen Aufgaben begeistern wird. Für den aktuellen Preis von nur 287€ bei Mindfactory ist er ein absolutes Schnäppchen, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

