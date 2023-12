Perfekt für Einsteiger: So günstig kann man aktuell bei Amazon einen 100Hz-Gaming-Monitor abstauben

Dieser 100Hz-Gaming-Monitor bietet euch ein Preis-Leistungs-Paket, das sich sehen lassen kann. Nutzt jetzt das starke Amazon-Angebot.

Der KOORUI 27 Zoll große Monitor ist optimal, wenn ihr sparen wollt und euch eine FHD-Auflösung immer noch vollkommen ausreicht. Er verfügt über intrigierte Lautsprecher, weswegen ihr euch in dieser Hinsicht um keine auditive Anschaffung kümmern müsst. Außerdem profitiert ihr von den 100Hz und könnt den Monitor nach euren Bedürfnissen verstellen oder anders neigen. Spart jetzt 20% und bezahlt nur 119,99€ statt 149,99€.

Deswegen ist dieser 100Hz-Gaming-Monitor eine tolle Wahl

Dank 100Hz erlebt ihr flüssige Bilder, die insbesondere bei Online-Matches wie in Rainbow Six Siege oder League of Legends vom Vorteil sind. Obendrein werden sich sämtliche Spiele für euch detaillierter anfühlen, als nur mit 30- oder 60Hz. Ergänzt wird dies mit einer scharfen FHD-Auflösung, was bei vielen Spielern immer noch der heutige Standard ist. Bedenkt, dass ihr bei einer FHD-Auflösung deutlich an Komponenten für euer System spart. Oftmals müsst ihr dann nicht mal 1000€ für einen starken PC ausgeben, der sogar selbst die stärksten Titel mit 100 Bildern pro Sekunde abspielen lassen kann.

Er verfügt über integrierte Lautsprecher, die einen soliden Sound liefern. So könnt ihr zusätzlich sparen und euch Zeit lassen, später ein Soundsystem oder Gaming-Kopfhörer anzuschaffen.

Der Rahmen des Monitors ist nahezu unsichtbar, was ein modernes und elegantes Erscheinungsbild ermöglicht. Dadurch wird das Spielerlebnis noch immersiver, da der Fokus vollständig auf dem Bildschirm liegt.

Der Monitor ist neigungsverstellbar, sodass ihr den optimalen Blickwinkel einstellen können. Dies ermöglicht eine bequeme Positionierung und reduziert die Belastung der Augen bei längeren Spielzeiten. Zudem verfügt der Monitor über eine Augenpflege-Technologie, die das blaue Licht reduziert und somit die Ermüdung eurer Augen verringert. Für eine flexible Installationsoption kann der Monitor auch an der Wand montiert werden, dank der VESA-Wandmontagefunktion.

