Steam: Die stärkste Alternative zu Civilization 6 bekommt im neuen DLC mehr Rollenspiel-Elemente und 350 neue Events

Für das Strategie-Spiel Old World auf Steam erschien jetzt ein neuer DLC, bei welchem sich alles um das Leben hinter eurem Thron dreht. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Um welches DLC geht es hier? Am 28. Mai 2024 erschien auf Steam der DLC „Behind the Throne“ für das Strategie-Spiel Old World. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich dabei alles um das Leben hinter eurem Thron am königlichen Hof.

Hier sollen euch neue Herausforderungen und Spielmechaniken voller Intrigen, Rivalität und politischer Macht erwarten. Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Inhalte werfen:

Welche neuen Events erwarten euch? Versprochen werden euch laut der offiziellen Beschreibung auf Steam mehr als 350 neue Events. Diese sollen sich dann rund um die Politik am Hofe drehen und zeigen, dass das Leben hinter dem Thron ein komplexes System voller Intrigen und Täuschung ist. Auf euch warten hier viele Charaktere mit persönlichen Zielen und Ambitionen und ebenso vielen Möglichkeiten.

Dazu sollen auch einige neue historische Persönlichkeiten durch den DLC ins Spiel kommen:

Alkibiades: Staatsmann Athens und notorischer politischer Opportunist

Enlil-nādin-šumi: Usurpator des babylonischen Throns

Harpagos: Königsmacher von Akkad

Bardesanes: Assyrischer Wissenschaflter, Gelehrter und Philosoph

Mago der Schreiber: Karthagischer Autor von Werken über die Landwirtschaft

Avicenna: Berühmter persischer Philosoph

Was ist sonst noch neu? Der DLC bietet außerdem noch neue Erweiterungen und Gameplay-Mechaniken, die euch ebenso viel Erfolg wie auch eine Niederlage einbringen können.

Ländereien und Armenviertel können euren Erfolg stärken

So könnt ihr Ländereien erbauen und durch diese die Opulenz nutzen, um mit eurem Reichtum Siegespunkte zu generieren. Andersrum könnt ihr auch Armenviertel errichten, die zwar schnell mehr Bevölkerung bringen, aber auch das Risiko für Rebellionen steigern.

Zusätzlich erwarten euch die vier neuen Gameplay-Mechaniken: Aufsteigende Sterne, Stress und Lustbarkeit, Der Großwesir und Neue politische Ären. Hier erwarten euch mächtige Charaktere, die zwar keine Oberhäupter sind, aber euch gefährlich werden können, eifersüchtige Liebhaber und plündernde Barbaren oder Bürgerkriege und umfassende Reformen.

Der Großwesir gibt euch die Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren, damit ihr euch nicht um die gesamte Stadtverwaltung selbst kümmern müsst. Ihr entscheidet, auf welche Aufgaben sich welcher Wesir konzentrieren soll und müsst dabei zum Beispiel bedenken, dass mutige Wesire unter anderem schneller Militäreinheiten rekrutieren. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihnen diese Macht nicht zu Kopf steigt.