Mirthwood mixt Rimworld und Skyrim, jetzt könnt ihr auf Steam die Demo kostenlos spielen

In diesen Gebieten warten dann vermutlich die Aspekte eines Fantasy-Rollenspiels auf euch. Ein anderes Spiel auf Steam mixt ebenfalls zwei beliebte Spiele und soll noch in 2024 erscheinen: Ein neues Survival-Spiel ist ein Mix aus Valheim und Helldivers 2 – und ihr könnt es kostenlos spielen

Mit euren Ressourcen könnt ihr auch Rüstungen und Waffen herstellen, die ihr dann auf euren Abenteuern vermutlich selbst nutzen könnt. Denn, wie bereits dieser Trailer andeutet, warten in Mirthwood auch einige Gefahren auf euch. In ein paar kurzen Szenen bekommt ihr düstere Gebiete mit gruseligen Kreaturen zu sehen.

Zu sehen bekommt ihr die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr in diesem Teil des Spiels habt. Eure Farm könnt ihr in Mirthwood frei nach euren Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten. Das bezieht sich jedoch nicht nur darauf, wie ihr eure Farm führen wollt. Vor allem Spieler, die gerne kreativ werden, sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Nach allem, was wir wissen, hört sich Mirthwood nämlich nach einem Mix aus Stardew Valley oder Rimworld und Fantasy-Rollenspielen wie Skyrim und Fable an.

Um welches Spiel geht es hier? Mirthwood ist ein Spiel, das euch in euer neues Leben in einer Fantasy-Welt wirft. Es wird das erste Spiel des Indie-Studios Bad Ridge Games.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to