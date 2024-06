Mit NZXT baut ihr euren Traum-PC – Das sind die neuesten Lüfter, PSUs und Gehäuse

Hardware-Hersteller NZXT bringt ein überarbeitetes H7 Flow & Flow RGB, neue superstarke Netzteile und innovative Single-Frame-Lüfter.

Was ist an der Hardware von NZXT so besonders? NZXT wurde vor 20 Jahren von Johnny Hou gegründet, weil der passionierte Gamer und PC-Bastler mit dem Angebot der damaligen Hardware-Anbieter unzufrieden war.

Seitdem sind hohe Qualitätsstandards sowie Komfort beim PC-Bau die Philosophie der Firma und das wird auch in den aktuellen Geräten von NZXT deutlich. Vor allem die neuen Single-Frame-Lüfter sind hier herausragend und lassen sich von jedem leicht und unkompliziert montieren.

Damit die Lüfter und der Rest der Hardware genug Power bekommen, stehen neue Netzteile parat und für den passenden Gesamteindruck sorgen neue Cases mit oder ohne RGB.

Das Video, in dem Johnny mit Michael Graf über seine Firma und seine Gaming-Vorlieben plaudert, findet ihr übrigens hier.

Die neuen Produkte von NZXT und ihre Features

Diese neuen Single-Frame-Lüfter der F-Serie sowie weitere Lüftereinheiten sind ein Muss für jeden Builder, damit euer Gaming-PC auch unter Hochlast noch optimal funktioniert. Die neuen Lüfter passen ideal in die Gehäuse der H7-Serie und die nötige Energie liefern Netzteile der C-Serie in der Platinum- oder Gold-Version. Was all diese Komponenten so besonders macht, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Die neuen Lüfter der F-Serie – Das macht sie so gut!

Den Anfang machen hier die neuen RGB Core Single-Frame-Lüfter der F-Serie. Das sind PWM-Lüfter mit hydrodynamischen Gleitlagern, die bei minimaler Geräuschentwicklung maximale Kühlung versprechen. Außerdem gibt’s direkt 5 Jahre Garantie auf die neuen Single-Frame-Lüfter!

Dazu balancieren die Lüfter Luftdurchsatz und statischen Druck aus. Ein minimaler Spalt zwischen Flügelkante und Rahmen steigert die Effizienz noch weiter.

Egal ob mit oder ohne bunte Lichter – die F-Serie von NZXT sorgt für mächtige Kühlung.

Um die Lüfter zu verbauen, ist auch kein Diplom in Computertechnik nötig. Die Montage ist intuitiv und einfach, sodass es jedem Anwender und jeder Anwenderin leicht gelingen sollte.

Damit die Lüfter auch gut aussehen, während sie eure Maschine cool halten, gibt’s noch RGB-Lichter, die das Innenleben eures Rechners erleuchten.

Die Gehäuse H7 Flow – Ideal für den Top-Gaming-PC

Die Cases vom Typ H7 Flow und Flow RGB sind klassische Mid-Tower-Designs, die für ein Optimum an Kühlung entwickelt wurden. Durch die spezielle Bauweise können gleich drei am Boden montierte 120-mm-Lüfter für einen idealen Luftstrom im Gehäuse sorgen.

Mit den neuen H7-Flow-Gehäusen habt ihr noch effektivere Kühlung und ordentlich Platz für eure Hardware.

Dazu könnt ihr noch eine 420-mm-Trägerplatte mit weiteren Kühlern an die Front packen. So entfesselt ihr das komplette Potenzial an Kühlung im H7 Flow.

Wer sich normalerweise nicht an Hardware herangewagt, wird sich über den werkzeuglosen Zugang zu den Front-, Top- und Seitenpaneelen mit intuitivem Kabelmanagementsystem freuen. So könnt ihr problemlos eure Hardware aufbauen und nachrüsten.

Wer zusätzlich zu optimaler Kühlung und leichter Zugänglichkeit noch ein Farbspektakel wünscht, holt sich den H7 Flow RGB.

Die Netzteile der C-Serie – Mehr Power für den PC!

Damit euer Gaming-PC auch genug Power für CPU und Grafikkarte hat, gibt’s von NZXT die neuen Netzteile der C-Serie. Die kommen mit Gold- oder Platinum-Zertifizierung und bieten eine hochwertige, zuverlässige und effiziente Stromversorgungslösung für jedes System.

Die Gold- und Platinum-Netzteile der C-Serie leisten genug Power für anspruchsvolle CPUs und Grafikkarten.

Damit alles reibungslos läuft, setzen die neuen PSUs auf ATX 3.1 Standards sowie PCIe 5.1. Damit sind diese Netzteile selbst auf Anforderungen der anspruchsvollsten Komponenten, wie die neuesten Monster-Grafikkarten, ausgelegt.

Was ist bei der Platin-Version anders? Die Weiterentwicklung der Gold-Serie ist das C1500 Platinum. Dabei handelt es sich um ein digitales Netzteil, das im Vergleich zu analogen Netzteilen einige Vorteile bietet.

Die Features sind:

präzisere Spannungsregelung

höherer Wirkungsgrad (94 Prozent)

geringere Restwelligkeit

weniger Spulengeräusche

Was hat es mit dem Lüfter auf sich: Der hier verbaute 140-mm-Magnetschwebelüfter bietet im Vergleich zu einem herkömmlichen Lüfter mit Flüssiglagerung die folgenden Vorteile:

höhere Leistung

verbesserte Staubbeständigkeit

geringere Geräuschentwicklung

längere Lebensdauer

Dazu kommen noch zwei 12V-2×6-Anschlüsse, um alle angeschlossenen Geräte optimal zu versorgen.

All diese starken Geräte und noch vieles mehr findet ihr bei NZXT. Baut euch so euren Traum-PC zusammen und legt richtig los!

Über NZXT

NZXT hat sich zum Ziel gesetzt, PC-Gaming für alle mit einer Leidenschaft zum Spielen zugänglich zu machen. Mit dem Fokus auf Design und Leistung entwickelt NZXT preisgekrönte Produkte in den Bereichen Gehäuse, Kühlung, Peripherie, Netzteile und vorkonfigurierte PCs, um Kunden einen individuellen Ansatz für PC-Gaming zu ermöglichen.