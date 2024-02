Hardware-Hersteller NZXT bringt die Nachfolgemodelle der beliebten und leistungsstarken Gaming-Peripherie Lift und Function. Die Maus Lift 2 und die Tastatur Function 2 bieten spannende neue Features für Gamer.

Was erwartet euch mit der Lift 2 und der Function 2? Mit den Peripheriegeräten Lift und Function hat Hardware-Profi NZXT ein Duo geschaffen, das höchste Gaming-Ansprüche bedient. Doch was schon sehr gut ist, kann dennoch verbessert werden.

Daher haben die Entwickler bei NZXT mit der Gaming-Maus Lift 2 und dem Gaming-Keyboard Function 2 jeweils einen starken Nachfolger der Erfolgsmodelle geschaffen.

Die Lift 2 ist eine ultraleichte Gaming-Maus, die gut in der Hand liegt und mit ihrer Symmetrie Rechts- wie Linkshänder glücklich macht.

Das Function 2 ist ein Keyboard mit austauschbaren Tasten und weiteren coolen Features, mit denen ihr euer individuelles Gaming-Erlebnis vollkommen macht

NZXT Lift 2 – Ultraleichte Gaming-Maus mit Spezial-Feature

Die Serie Lift 2 bietet euch zwei verschiedene Modelle:

Die symmetrische Symm mit nur 58 Gramm Gewicht

mit nur 58 Gramm Gewicht Die besonders ergonomische Ergo, die lediglich 61 Gramm auf die Waage bringt

Mit diesen niedrigen Gewichten sind beide Mäuse äußerst flott und geschmeidig unterwegs und garantieren eine hohe Präzision und blitzschnelle Manöver im Spiel.

Das sind die technischen Features: Die Abtastrate von 8.000 Hz erfasst Klicks und Bewegungen bis zu 8-mal schneller als die meisten herkömmlichen Gaming-Mäuse.

Optische Schalter sorgen für zuverlässige Klicks und der optische Sensor mit 26.000 DPI bietet eine einwandfreie und extrem schnelle Abtastung.

Die Maus Lift 2 ist sehr leicht und bietet dennoch viele Funktionen.

Damit alles optimal flutscht, sind die Mäuse mit einem widerstandsarmen Paracord-Kabel und reibungsfreien PTFE-Gleitpads ausgestattet.

Das besondere Special: Darüber hinaus unterstützt jede Maus der Lift-Serie NVIDIA Reflex. In Verbindung mit einem NVIDIA G-Sync kompatiblen Bildschirm und einer NVIDIA GeForce RTX-Grafikkarte wird so die Systemlatenz in unterstützten Spielen reduziert.

NZXT Function 2 – Ein Keyboard so individuell wie du selbst

Die Function 2-Tastatur bietet Komfort, Leistung und Anpassungsfähigkeit. So kommt sie jedem Gamer und den individuellen Ansprüchen entgegen.

Das sind die technischen Features: Die Function 2 verfügt über eine Abtastrate von 8.000 Hz und schnellen, linearen optischen 40g-Switches mit einem einstellbaren Hub von 1 oder 1,5 Millimeter.

Schneller Wechsel der Switches für noch mehr Leistung

Für Gamer, die ihre Tastatur individuell anpassen möchten, ermöglichen Hot-Swap-Sockel den mühelosen Austausch von vier optischen 35 und 45 Gramm-Switches mit den mitgelieferten Keycap- und Switch-Puller-Werkzeugen.

Darüber hinaus verfügt jedes Keyboard über zwei zusätzliche Schaltertypen mit unterschiedlichen Auslösepunkten. So könnt ihr die Gaming-Tastatur ganz nach euren Vorstellungen und individuellen Bedürfnissen konfigurieren.

Das Function 2 ist ein Keyboard mit vielen Anpassungsoptionen und besticht mit der Hot-Swap-Möglichkeit.



Die doppelschaligen PBT-Tastenkappen mit klarer, nicht verblassender Beschriftung sorgen dafür, dass euer Keyboard lange hübsch und sauber bleibt.

Obendrein wurde eine doppelte Schicht aus schalldämmendem Schaumstoff verbaut, um Geräusche zu absorbieren und so eine angenehme Atmosphäre zu erzeugen.

Dazu könnt ihr noch Aftermarket-Tastenkappen verwenden und so noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung nutzen.



Je nach Wunsch könnt ihr die Function 2 in Full-Size- oder einem MiniTKL-Layout erwerben.

NZXT meets Starfield – Starke Hardware mit speziellem Design

Die Lift 2 Symm gibt’s zusätzlich zu den üblichen Farben auch in einem speziellen Starfield-Look. Diese Starfield-Edition ist eine limitierte Auflage und ist für Fans von Bethesdas Oben-World-Hit quasi ein Muss.

Mit der neuen Starfield-Edition bekommt ihr ein Gehäuse, eine Maus und ein Pad im Stil von Bethesdas Open-World-Hit.

Dazu gibt es noch weitere Produkte von NZXT im Starfield-Look. Freut euch auf ein Starfield-Mauspad zusammen mit dem CRFT H5 Flow Starfield Gehäuse. Damit schafft ihr das volle Starfield-Feeling sowohl im als auch außerhalb des Spiels.