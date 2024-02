Nvidia schaltet GeForce Experience für Grafikkarten ab – Das müsst ihr zur neuen Nvidia App wissen

Aus diesem Grund hat Nvidia das Tool Shadowplay überarbeitet und bietet jetzt Aufnahmen mit bis zu 120 FPS an. Shadowplay ist eine integrierte Software, mit der ihr Gameplay-Videos in hoher Auflösung, Screenshots und Livestreams aufzeichnen und diese auch teilen könnt.

Ein häufig geäußerter Wunsch von Nutzern war es laut Nvidia, dass Spieler schnell herausfinden können, was in den neuesten Treiber-Updates enthalten ist. Genau das sollen die neuen Informationen gewährleisten. Mit wenigen Klicks sollen jetzt alle aktuellen Informationen sichtbar sein. Auch das Updaten der Software soll jetzt leichter und schneller gehen.

Die NVIDIA App integriert die Spieleinstellungen von GeForce Experience und die 3D-Einstellungen des NVIDIA Control Panels in eine einheitliche Oberfläche. Das soll in Zukunft Zeit und vor allem etliche Klicks sparen, damit ihr euch nicht mehr durch verschiedene Menüs klicken müsst.

Ab wann treten die Änderungen in Kraft? Ab sofort könnt ihr euch die Beta der Nvidia App herunterladen. Damit verschwindet dann “GeForce Experience” von eurem Rechner. Bisher ist die Software noch in einer Beta, wird aber langfristig die alte Software “GeForce Experience” ersetzen.

Das Wichtigste in Kürze: Mit der neuen Nvidia App gibt es jede Menge Änderungen, wenn ihr derzeit eine Nvidia-Grafikkarte in eurem Rechner habt. Zu den wichtigen Änderungen gehören:

