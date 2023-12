Nutzer kauft auf eBay RTX 4080 für 150 Euro – Will unbedingt wissen, was er wirklich bekommt und andere Spieler warnen

Ein Spieler kauft sich eine RTX 4080 von Nvidia für 150 Euro. Der Preis wäre fantastisch, doch der Nutzer kauft die Grafikkarte nicht wegen des Preises. Denn sowohl ihm als auch der Community ist klar: Hinter dem genialen Preis kann einfach keine echte Grafikkarte stecken.

Grafikkarten gehören zu den teuersten Upgrades, die man sich für seinen Gaming-PC kaufen kann. Viele glauben deswegen, dass PC-Gaming bald unbezahlbar werden könnte.

Nun erklärte ein Nutzer auf reddit, dass er sich eine RTX 4080 für nur 150 Euro auf eBay gekauft habe. Normalerweise liegt der Preis für eine RTX 4080 deutlich höher. Auf geizhals.de bekommt ihr das günstigste Angebot für etwa 1.100 Euro.

Doch es gibt einen guten Grund, warum der Nutzer dieses Angebot gekauft hat. Denn er möchte herausfinden, was er wirklich bekommt. In einem weiteren Post erklärte er bereits, dass er bereits freundlichen Kontakt mit dem Verkäufer hatte:

Er hat mir Bilder von der funktionierenden Grafikkarte geschickt und es gibt noch Garantie. Zusätzlich [ist der Verkauf] mit der Garantie von eBay abgedeckt. Ich kaufte es mit dem Gefühl “wenn es zu gut, um wahr zu sein, wie es wahrscheinlich ist.”

Community ist sich uneinig, was der Käufer wirklich bekommt

Wie reagiert die Community? Die Ankündigung, dass der Nutzer sich die GPU bestellt hat, löst erst einmal Staunen aus. Denn die Community ist sich uneinig, was der Spieler am Ende wirklich bekommt:

Einige mutmaßen, dass er ein Foto von der Grafikkarte bekommt.

Andere glauben, dass er einen Ziegelstein in einer Grafikkartenpackung erhält.

Wieder andere spekulieren, dass er einen RTX-Schlüsselanhänger bekommt.

Für alle ist zumindest klar, dass er am Ende keine Grafikkarte erhalten wird. Denn hinter solchen vermeintlich tollen Angeboten stecken oftmals Betrüger.

Trotz des freundlichen Kontakts sind viele darauf gespannt, was der Nutzer am Ende wirklich bekommt. Wir halten selbst ein Auge auf dem Nutzer und halten euch auf dem Laufenden, sollte der Nutzer posten, was er wirklich erhalten hat.

Hinter sehr guten Angeboten stecken oftmals Betrüger

Was ist das Problem mit dem Angebot? Auf allen großen Plattformen wie eBay, Amazon und Co findet ihr sie: Diese tollen Angebote, die zu gut klingen, um wirklich wahr zu sein:

Einen Highend-Prozessor für 200 Euro.

Eine RTX 4090 für unter 1.000 Euro

Moderne OLED-TVs, die für nur 500 Euro über die Ladentheke gehen sollen.

Alle diese Zahlen sind zwar frei erfunden, spiegeln aber leider die Angebote wider, die ihr wirklich online findet. Denn Betrüger setzen darauf, dass Leute wegen der guten Preise zuschlagen. In den meisten Fällen bekommt ihr jedoch gar kein Produkt, sondern bekommt etwa seltsame E-Mails, die euch von Amazon weglocken möchten.

Worauf sollte man bei solchen Angeboten achten? Grundsätzlich solltet ihr solche Angebote immer hinterfragen und euren gesunden Menschenverstand einsetzen. In vielen Fällen lassen sich solche Betrügereien auch gut erkennen:

Das Impressum und verlinkte Internetseiten beim Anbieter sind oft ungepflegt und viele Jahre alt. Facebookseiten haben etwa oft seit Jahren keinen Post mehr bekommen.

Die genannten Telefonnummern sind nicht erreichbar oder man landet woanders, weil der Provider die Nummer mittlerweile neu vergeben hat.

Häufig bieten solche Betrüger eine ganze Reihe von Artikeln zu absurden Preisen an und überwiegend hochpreisige Produkte. Ihr findet etwa Grafikkarten neben Spülmaschinen oder Markenfahrrädern.

Ein Fahrradgeschäft, welches plötzlich Grafikkarten verkauft oder eine Pflanzenboutique, die euch Waschmaschinen verkauft, sollte euch ebenfalls merkwürdig vorkommen.

Insbesondere in wichtigen Verkaufszeiten wie der Weihnachtszeit versuchen viele Betrüger an das Geld von unbedachten Kunden zu gelangen. Nehmt euch also in Acht, wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke kauft, denn bei solchen vermeintlichen Deals bekommt ihr nur jede Menge Ärger.

Es gibt aber auch Betrugsfälle, wo der Verkäufer am Ende nur wenig dafür kann. Denn hier ist es ofmals ein anderer Kunde gewesen:

Gamer kauft RTX 4090 für 1.700 Euro direkt auf Amazon, bekommt stattdessen ein Fake-Produkt, welches nur wenige Euro wert ist