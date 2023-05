Ein Nutzer findet Computer mit einzigartiger „Wasserkühlung“ – Zocken kann er damit leider nicht mehr

Ein Magnetfischer hat einen Computer mit besonders spannender „Kühlung“ gefunden. Denn der PC lag wohl jahrelang in einem Fluss. Viel zocken wird er damit nicht mehr können.

Auf reddit diskutiert man gerade über ein Foto eines Nutzers, der einen fast vollständigen PC aus einem Gewässer gezogen hat. Der PC ist einem ziemlich schlechten Zustand, einige Details lassen sich jedoch noch erkennen. Etwa der beschädigte “Nvidia”-Schriftzug auf dem Chip auf dem Mainboard.

Was ist das für eine Person? Das Hobby des Nutzers ist Magnetfischen: Mit einem starken Magneten, der an einem Seil befestigt ist, fischt man metallische Gegenstände aus Gewässern. Oft kommen hier Bergungsmagnete zum Einsatz, mit denen man auch große Sachen aus einem Fluss ziehen kann. Also kein Magnet, den man sich an die Pinnwand packt.

Fahrräder, Autoteile oder Kinderwagen sind da keine Seltenheit, wenn man mit so einem Magneten unterwegs ist.

Lag im Fluss ein Office-PC mit wertvollen Daten?

Was ist das für ein Computer? Unterschiedliche Nutzer wollen in dem überwachsenen und überwucherten PC einen Dell Optiplex 740 erkennen. Das ist ein System mit „AMD Athlon 64“, der sich früher in vielen Büros befunden hat. Wer ganz genau hinsieht, kann auf dem verdreckten Mainboard noch einen Nvidia-Chip erkennen. Ein “echtes” Gaming-System ist es daher nicht.

Die Community mutmaßt, warum so ein Gerät in einem Fluss landet. Von wertvollen Daten bis zu pornographischem Material, was den Besitzer für Jahrzehnte ins Gefängnis bringen könnte, gehen die Spekulationen weit auseinander. So schreibt etwa jemand (via reddit): Auf der Festplatte befindet sich definitiv etwas, von dem jemand nicht wollte, dass es jemand sieht.

Ein anderer empfiehlt:

Bau die Festplatte und den Ram aus und schicke sie zu einem Spezialisten für Datenwiederherstellung. Vielleicht findet ihr eine Fundgrube an Informationen, vielleicht aber auch nur einen Kindercomputer mit einer Reihe von Emulatoren.

Vielleicht hat auch jemand einfach alte Hardware in dem Gewässer entsorgt, um sich so die Kosten für die Entsorgung zu sparen.

Bevor ihr jetzt auf dumme Ideen kommt: Seinen Müll in einem Gewässer zu entsorgen ist übrigens kein Kavaliersdelikt und kann empfindliche Geldstrafen nach sich ziehen! In Bayern zahlt ihr etwa 10.000 Euro, wenn ihr eurer Altmetall in einen Fluss werft (via bussgeldkatalog.net).

Häufig lohnt es sich sogar, alte Hardware noch auf eBay oder anderen Seiten zu verkaufen, anstatt seinen Kram in der Natur zu entsorgen. Denn oft ist eine alte Grafikkarte mehr wert, als man denkt.

Gebrauchte und alte Hardware kann man auch heute noch verwenden

In unserer Zeit kaufen immer mehr Leute insbesondere neue Sachen, um ihre alte Hardware zu ersetzen. Dabei ist ein Prozessor oder eine Grafikkarte, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, nicht unbedingt schlecht. Denn auch neue Spiele, wie etwa Diablo 4, benötigen keinen Highend-Rechner. Einige Gamer spielen auch 2023 noch mit einer 6 Jahre alten Grafikkarte und haben kein Problem, moderne Titel in hohen Details zu spielen.

Probleme mit alter oder gebrauchter Hardware gibt es eher, wenn die Sachen bereits stark beschädigt sind, wie in diesem Beispiel. Ein Prozessor oder eine Grafikkarte mit Feuchtigkeitsschaden sind in den meisten Fällen hinüber und lassen sich nicht ohne weiteres wieder reparieren.

Theoretisch könnt ihr alle Teile, die auf der Oberfläche eines Geräts montiert werden, etwa Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Spannungs- und Leistungsregler, in der Regel ersetzen. Hier ist dann nur die Frage, ob sich der Aufwand auch wirklich lohnt.

