Nur noch bis 20 Uhr: MediaMarkt mit bis zu 15 Prozent Rabatt im Club

Eingeloggt als MediaMarkt Club-Mitglied muss dann nur das gewünschtes Aktionsprodukt bis 19:59 Uhr am 19.09. in den Warenkorb gelegt werden und der Club-Rabatt wird dort dann bei der Bestellung automatisch abgezogen.

Mediamarkt.de bietet nur noch bis 20 Uhr am 19. September für Mitglieder seines kostenfreien Club-Vorteilsdienstes zahlreiche Artikel vergünstigt an.

Insert

You are going to send email to