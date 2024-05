Dieses Nokia-Handy war schon 1999 der Hit und die Neuauflage ist das perfekte Dumbphone für den Social-Media-Urlaub

Wenn ihr auf der Suche nach einem Dumbphone zum Abschalten seid, ist die Neuauflage des legendären Nokia 3210 die optimale Wahl.

Um die Jahrtausendwende herum war Nokia der Platzhirsch auf dem Handy-Markt. Heute sehnen sich viele nach diesen einfachen Zeiten zurück. Genau deshalb bringt der Hardware-Hersteller die legendären Modelle von damals jetzt als Neuauflagen zurück. Mit Monster-Akku, richtigen Tasten und natürlich dem Spiele-Hit Snake!

Das perfekte Dumbphone?

Der Begriff “Dumbphone” ist in den letzten Jahren aufgekommen. Das “Dumb” bezieht sich dabei keineswegs auf die Nutzer solcher Handys, sondern auf die Geräte selbst. Sie sind quasi der Gegenentwurf zu den “smarten” Smartphones, die mit hunderten Apps und Benachrichtigungen um eure Aufmerksamkeit buhlen.

Dumbphones sind demnach eine Rückbesinnung auf gefühlt einfachere Zeiten. Die Handys sind in erster Linie zum Telefonieren und zum Verschicken von SMS da. Auf Apps und Social Media müsst ihr verzichten, dafür hält der Akku auch tagelang durch.

Die Neuauflage wird in blau, gelb und grau angeboten.

Und genau diese Stärken bietet auch die Neuauflage des Nokia 3210. Es wurde um moderne Technologien wie Bluetooth und 4G erweitert, lässt sich über USB-C aufladen und mit einer MicroSD-Karte erweitern, sodass ihr es auch als MP3-Player nutzen könnt.

Das war’s dann aber auch schon fast mit den gebotenen Features. Das Handy ist also in erster Linie für alle gedacht, die eine Auszeit von ihrem Smartphone wollen. Auch als günstiges Telefon für Festivals oder ähnliches bietet es sich an.

Das Nokia 3210: Eines der meistverkauften Handys aller Zeiten

Falls ihr vergessen habt, wie beliebt und verbreitet das Nokia-Handy tatsächlich war, lohnt sich ein Blick in die Liste der meistverkauften Mobiltelefone aller Zeiten. Hier liegt das 3210 nämlich auch nach 25 Jahren immer noch auf einem extrem starken siebten Platz. Davor finden sich übrigens nur weitere Modelle von Nokia und ein paar iPhones von Apple.

