Das wohl schönste kommende ARPG startet im April auf Steam

Moon Studios, die Macher von einem der schönsten Spiele auf Steam, nehmen sich das ARPG-Genre vor. No Rest for the Wicked soll am 18. April 2024 in den Early Access gehen.

Was ist das für ein Spiel? No Rest for the Wicked ist ein kommendes ARPG von Moon Studios, den Machern der überaus beliebten Ori-Spiele. Nachdem die Entwickler dem Metroidvania-Genre bereits ihren Stempel aufgedrückt haben, wollen sie nun das Gleiche für ARPGs tun.

Obwohl No Rest For The Wicked mit seiner Nutzung der Begriffe ARPG und Hack&Slay viele zunächst einmal an eine neue Konkurrenz für Diablo denken ließ, soll das Gameplay wohl doch eher in Richtung Soulslike gehen – mit taktischen Kämpfen und knackigen Bossen.

In einem Showcase verrieten die Entwickler am 1. März 2024 neue Details zum Spiel. So soll No Rest for the Wicked am 18. April auf Steam in den Early Access gehen. Ein Release für PS5 und Xbox Series X/S soll folgen. MeinMMO verrät euch, was sonst noch im Showcase steckt.

Brutale Kämpfe in einer wunderschönen Welt

Was wissen wir zu No Rest for the Wicked? Im Showcase sprechen die Entwickler vor allem über 4 Aspekte des ARPGs: die Welt, die Kämpfe, die Bosse und die Stadt Sacrament.

Die Welt von No Rest for the Wicked ist nicht prozedural generiert, sondern soll bis ins kleinste Detail von den Entwicklern gestaltet sein. Sie versprechen eine dichte und interaktive Welt, welche die Spieler frei erkunden können sollen. Aus diesem Grund wurde auf eine Maussteuerung verzichtet, Spieler können sich mit WASD oder einem Controller durch die Welt bewegen.

Ein weiteres Herausstellungsmerkmal von No Rest for the Wicked ist die handgezeichnete Optik, die schon die Ori-Spiele zu visuellen Meisterwerken machte. Statt einen möglichst realistischen Look anzustreben, wollen die Macher das Gefühl eines zum Leben erweckten Gemäldes erzeugen, wie sie im Showcase verraten.

Die Kämpfe in No Rest for the Wicked sollen intuitiv, aber fordernd sein. Das richtige Timing, der Abstand sowie das Gewicht der Waffe sollen dabei von entscheidender Wichtigkeit sein, um die Gegner zu bezwingen. Dafür stehen den Spielern eine Vielzahl an Waffen in 4 unterschiedlichen Seltenheitsgraden zur Verfügung.

Die häufigsten Waffen der Seltenheit Common sollen jedoch nicht wie in vielen anderen Spielen reiner Trash Loot sein. Vielmehr bieten diese Waffen die meisten Anpassungsmöglichkeiten. Seltenere Waffen können hingegen nur mit bestimmten Enchantments versehen sein.

Die richtigen Waffen und Rüstungen werden im Kampf gegen die Bosse besonders wichtig: Denn diese sollen absolut brutal sein und auch die kleinsten Fehler bestrafen, wie die Entwickler verraten. Nur, wer seine Skills richtig einsetzt und auf den geeigneten Moment wartet, soll gegen sie bestehen können.

Wer von all dem Kämpfen genug hat, soll in der Hauptstadt Sacrament eine Verschnaufpause einlegen können. Die Stadt ist vom Krieg gezeichnet, soll jedoch von den Spielern nach und nach wieder aufgebaut werden können. Darüber hinaus können Spieler sich dort ein Haus kaufen und einrichten.

Den vollständigen Showcase findet ihr in englischer Sprache auf YouTube. Aufgrund von Altersbeschränkungen ist gegebenenfalls eine Anmeldung erforderlich.

Was ist zum Early Access bekannt? Der Early Access von No Rest for the Wicked startet am 18. April 2024 auf Steam. Zu diesem Zeitpunkt soll das erste Kapitel der Kampagne, sowie zusätzliche Quests und eine große Auswahl an Waffen, Rüstungen und Skills enthalten sein.

Die erste Version soll zudem bereits tägliche und wöchentliche Kopfgelder und Herausforderungen bieten sowie einen Dungeon, der immer wieder gelaufen werden kann. Das erste große Update soll zudem einen Mehrspieler-Modus liefern, der Spieler No Rest for the Wicked mit bis zu 3 Mitspielern erleben lässt.

