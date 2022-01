Neues Motorrad in GTA Online kostet 2,5 Millionen, ist kaum schneller als eins für 15.000 $

In GTA Online könnt ihr jetzt das neue Motorrad Shinobi kaufen. Doch der hohe Kaufpreis schreckt Spieler ab. Es ist das teuerste Motorrad ohne Boost. Und dafür ist es ziemlich langsam, wie Tests zeigen.

Was ist das für ein Motorrad? Am Donnerstag, dem 13. Januar, veröffentlichte Rockstar Games das Nagasaki Shinobi. Das ist ein Sport-Motorrad, das mit einem Preis von stolzen 2.480.500 GTA-Dollar beim Händler zu finden ist. Mit dem Preis ist es jetzt das teuerste Motorrad in GTA Online, das keinen Boost hat.

Der Preis alleine sorgte schon für kritische Stimmen in der Community. Nach Tests zeigt sich nun: Das Shinobi ist kaum schneller als das Bati 801, das ihr schon für 15.000 GTA-Dollar bekommt.

Wie gut ist das Nagasaki Shinobi?

So lief der Release ab: Die Shop-Ankündigung des neuen Motorrads schlug in der Community gleich hohe Wellen. Spieler fragten sich, warum ein Motorrad den so teuer sein muss.

Beim Händler “Legendary Motorsport” findet ihr das Shinobi

Nutzer Unde4dmau5 verfasste einen Vergleich und zeigt (via reddit):

Motorrad: Nagasaki Shinobi (2.480.500 $) Keine Waffen Nur eine Person passt drauf Kann nicht schweben Hat keine Möglichkeit, darin Fahrzeuge zu lagern Bringt kein Geld Hat keinen “Kapitan”

U-Boot: RUNE Kosatka (2.200.000 $) Torpedos und zielsuchende Raketen Eine ganze Lobby passt rein Es ist sprichwörtlich ein U-Boot Man kann Fahrzeuge wie den Sparrow, Kraken Avisa und ein U-Boot-Auto darin parken Hat die Planungs-Tafel für den Cayo-Perico-Heist “Kapitan!”



Dazu schreiben Spieler:

Die Kosatka ist eine grundlegende Anschaffung, wenn du Geld verdienen willst Das Shinobi ist etwas, das du kaufst, wenn du es in Los Santos geschafft hast und Geld verbrennen willst

“Und es ist nicht mal besser als die Bati”, schreibt SleepyAnanas (via reddit)

Das zeigen die Tests: Der YouTuber Broughy1322 ist in der Community von GTA Online bekannt. Er testet alle neuen Fahrzeuge auf seinen eigenen Teststrecken auf ihre Höchstgeschwindigkeit und ihre Rundenzeiten. Auch das neue Shinobi wurde von ihm in zwei Videos getestet.

Im Bereich der Rundenzeiten kann sich das Shinobi gerade so in die Top-3 retten:

Nagasaki Shotaro: 0:57,5 Minuten Shitzu Hakuchou Drag: 0:57,6 Minuten Nagasaki Shinobi: 0:58,59 Minuten Pegassi Bati 801: 0:58,65 Minuten

Das Video zu den Rundenzeiten von Broughy1322 binden wir euch hier ein:

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 201 km/h erreicht das Shinobi nur den siebten Platz. Weit hinter dem Manchez Scout, das stolze 225 km/h erreicht. Der Test stammt auch von Broughy1322 und ist auf seinem YouTube-Kanal zu finden. Bei diesem Vergleich muss man bedenken, dass das Bati 801 nur 15.000 GTA-Dollar kostet und das Manchez Scout 225.000 GTA-Dollar. Beide also deutlich günstiger als das Shinobi.

Für Rennen ist das Shinobi also kein Pflichtkauf, der euch großartig helfen wird. Das Shinobi ist wohl eher ein Bike für Spieler, die genug Geld haben und die Optik über die Leistung stellen.

Wie gefällt euch das neue Bike in GTA Online? Findet ihr, dass der Preis okay ist, da man ja durch den Cayo-Perico-Heist sowieso genug Geld verdient, oder ist das trotzdem zu teuer? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.