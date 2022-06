Neues MMORPG auf Steam macht euch zum Paten – Bietet actionreiche Gang-Kämpfe

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was sagt ihr zu Corleone Online? Habt ihr Interesse an dem Spiel und wollt es ausprobieren? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt? Oder schreckt euch die Grafik des Spiels eher ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

In der Mobile-Version gibt es Corleone Online schon länger, die PC-Version erschien auf Steam am 24. Juni 2022. Gespielt wird plattformübergreifend.

Was ist das für ein Spiel? Corleone Online ist ein kostenloses Kampfspiel in 2D, das seinen Fokus auf PvP legt. Ihr wählt zwischen verschiedenen Waffen, zum Beispiel Messer oder Pistolen, und bekämpft eure Feinde.

Insert

You are going to send email to