Gegen den nervigen Stick-Drift auf der PS5 gibt es einen genialen Trick, den ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet

Was ist das für ein Trick? Die Kollegen von Gamingbible.com berichten, dass ein Spieler erklärt, dass man das Problem mit dem Stick Drift beheben könne. In vielen Fällen lässt sich mit dem Trick das Abdriften der Sticks beheben, wenn die Probleme durch Ablagerungen im Inneren der Sticks verursacht werden (via reddit.com ).

In den meisten Fällen besteht die beste Möglichkeit, den Controller-Drift zu beheben, darin, ihn zur Reparatur an den Hersteller zurückzuschicken, wenn er noch unter die Garantie fällt. Doch ein Nutzer hat jetzt einen Trick vorgestellt, den ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet.

Ein bekannter Fehler bei Controllern ist der sogenannte Stick-Drift: Die Analogsticks können nach einiger Zeit anfangen, ungewollte Eingaben zu produzieren, weil sich die Sticks nicht mehr richtig einstellen lassen. Diese “driften” dann ab und ihr bewegt euch, obwohl ihr still an der Stelle steht.

Der berüchtigte Stick-Drift geht vielen Spielern auf die Nerven. Ein Nutzer hat einen Trick vorgestellt, mit dem ihr das Problem in einigen Fällen beheben könnt. Wir stellen euch den Trick vor und verraten euch, was ihr tun müsst.

