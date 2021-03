Kommt nach Nvidia bald auch eine Grafikkarte für Miner von AMD?

Schaut man in Empfehlungen, welche Grafikkarte sich derzeit am besten für das Schürfen von Krypto-Währungen eignet (zum Beispiel Techradar.com ), dann findet man hier die RX 5700 XT als auch die RX 580.

Häufig unterscheiden sich Mining-Grafikkarten leicht im Aufbau von Gaming-Karten. So gibt es meist nur einen DVI-Anschluss und keinen HDMI-Anschluss. Außerdem gibt es häufig eine zusätzliche Stromversorgung oder eine bessere Kühlung.Die Sapphire-Variante bietet außerdem ein zusätzliches, erweitertes Bios an (via hardwareluxx.de ).

Was ist Navi-12? Navi-12 ist der Grafikchip von AMD, der unter anderem in der Radeon RX 5000er-Serie verbaut ist.

Insert

You are going to send email to