Am Wochenende vom 03. bis 06. April 2020 werden diverse Online-Games kostenlos angeboten. Wir haben für euch alle aktuellen Spiele ausfindig gemacht, die am PC oder den Konsolen PS4 und Xbox One vorübergehend gratis zocken könnt.

Aus welchen Spielen besteht die Liste? Das Auswahlkriterium für unsere Liste sind Games, die einen MMO-Charakter oder zumindest eine Form von Online-Multiplayermodus haben.

Wir stellen hier explizit keine Free2Play-Spiele vor, sondern kostenpflichtige Titel, die aber im Rahmen von besonderen Aktionen mindestens 48 Stunden kostenlos spielbar sind.

In dieser Woche gilt das vor allem für die folgenden 5 Titel.

The Elder Scrolls Online – Kostenlos für alle 3 Plattformen

Genre: MMORPG | Entwickler: ZeniMax| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 04. April 2014 | Modell: Buy2Play

Was ist The Elder Scrolls Online? The Elder Scrolls Online (ESO) ist ein beliebtes MMORPG, das in der Welt der Elder-Scrolls-Spiele wie Skyrim oder Morrowind stattfindet. Anders als in den großen Single-Player-RPGs seid ihr hier aber zusammen mit tausenden anderen Spielern unterwegs und erlebt auf dem ganzen Kontinent Tamriel Abenteuer.

ESO richtet sich nicht nur an Online-Gamer, sondern hat auch ein großes Herz für Single-Player-Fans. Sogar einer der Chefentwickler rät, dass man das Spiel ruhig und gemütlich angehen soll. Außerdem könnt ihr große Teile des Spiels auch völlig alleine spielen und braucht nicht unbedingt Mitspieler.

Besonders cool: Die Prolog-Quest zum kommenden Addon Greymoor ist auch im Zeitraum der Gratis-Version spielbar

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? ESO gibt es seit dem 1. April kostenlos zum Download. Auf allen Plattformen bis auf Steam könnt ihr es bis zum 13. April kostenlos spielen. Auf Steam endet der Spaß leider schon am 6. April. Der erste Ansturm hat schon dafür gesorgt, dass ESO auf Steam 6 Jahre nach Release einen Spielerzahlen-Rekord brechen konnte.

Der Download erfolgt über die FreePlay-Seite von ZeniMax. Wählt dort eure Plattform aus, ladet das Spiel herunter und zockt los! Falls ihr noch eine Entscheidungshilfe braucht, lest hier, warum sich das kostenlose Testen von ESO jetzt lohnt.

Call of Duty: Modern Warfare – Multiplayer Kostenlos für alle 3 Plattformen

Genre: Shooter | Entwickler: Infinity Ward| Plattform: PC, PS4, Xbox One | Release-Datum: 25. Oktober 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Call of Duty: Modern Warfare? Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und stellt eine Art Rückbesinnung auf das erste Modern Warfare dar. Anstatt also in den Weltkriegen oder gar der Zukunft findet es in der aktuellen Zeit statt. Daher sind die Waffen, Items und Soldaten auch alle zeitgenössisch.

COD: Modern Warfare hat eine ausführliche und kontroverse Solo-Kampagne, doch die kostenlose Version bietet euch ausschließlich den Multiplayer-Modus. Der hat es aber in sich, denn ihr könnt die Map Atlas Superstore (10vs10) und Shoot House (6vs6) spielen.

An Spielmodi bietet das Spiel euch:

Team Deathmatch („TDM“): Zwei Teams killen sich so lange, bis 70 Kills erzielt wurden.

Zwei Teams killen sich so lange, bis 70 Kills erzielt wurden. Abschuss bestätigt („Kill Confirmed“): Wie TDM, aber Punkte gibt es nur, wenn man die Dogtags der Gegner aufsammelt.

Wie TDM, aber Punkte gibt es nur, wenn man die Dogtags der Gegner aufsammelt. Herrschaft („Domination“): Erobert bis zu drei Flaggen und sammelt so Punkte.

Erobert bis zu drei Flaggen und sammelt so Punkte. Stellung („Hardpoint“): Ein einzelner Punkt erscheint und kann 45 Sekunden lang eingenommen werden

Ein einzelner Punkt erscheint und kann 45 Sekunden lang eingenommen werden Hauptquartier („HQ“): Ähnlich wie Hardpoint, aber nachdem der Punkt eingenommen wird, kann euer Team nicht mehr respawnen. Ihr haltet das HQ, bis die Gegner euch verjagen oder die Zeit abgelaufen ist.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Das kostenlose Wochenende beginnt am 3. April, um 19:00 Uhr unserer Zeit und endet am Montag, dem 6. April, um 19:00 Uhr.

Damit ihr aber mitspielen könnt, braucht ihr erst die kostenlose Version des Battle-Royale-Modus Warzone. Die könnt ihr euch aber einfach aus dem entsprechenden herunterladen:

Risk of Rain 2 – Spaßiges Coop-Game auf Steam

Genre: Action-RPG | Entwickler: Hopoo Games | Plattform: PC (Steam) | Release-Datum: 28. März 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Risk of Rain 2? Das Multiplayer-Roguelike „Risk of Rain 2“ ist im Gegensatz zum Vorgänger komplett in 3D und damit noch kniffliger. Allein oder mit bis zu drei Mitspielern im Koop prügelt und ballert ihr euch durch zufällig generierte Level und sammelt Items.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Ihr könnt Risk of Rain 2 vom 2. bis zum 6. April 2020 kostenlos bei Steam herunterladen und spielen.

Days of War – Multiplayer-Shooter im 2. Weltkrieg auf Steam

Genre: Shooter | Entwickler: Driven Arts | Plattform: PC (Steam) | Release-Datum: 30. Januar 2020 | Modell: Buy2Play

Was ist Days of War? Days of War will an den Multiplayer-Shooter-Klassiker Day of Defeat anknüpfen. Daher erwarten euch hier klassische Shooter-Gefechte im 2. Weltkrieg. Es treten bis zu 32 Spieler in je einer von 6 Klassen an, die über die 12 Maps rennen und sich mit bis zu 60 zeitgenössischen Waffen umnieten.

Außerdem bietet das Spiel Kämpfe gegen Bots und sogar einen Map-Editor. Dort könnt ihr eure eigenen Schauplätze basteln und mit der Community teilen.

Wer also gern die alte Ostfront aufmischt, auf Repetiergewehre und alte Maschinenpistolen steht und überhaupt Fan von Weltkriegs-Shootern ist, kann sich gerade Days of War kostenlos auf Steam gönnen.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Days of War gibt es ab sofort bis zum 6. April 2020 kostenlos zum Download bei Steam.

Totally Reliable Delivery Service im Epic Store

Genre: Simulation | Entwickler: We’re Five Games | Plattform: PC (Epic Store) | Release-Datum: 2019 | Modell: Buy2Play

Was ist Totally Reliable Delivery Service? In dieser verrückten Simulation erledigt ihr mit bis zu 3 Freunden zusammen verschiedene Lieferdienste.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Kurieren, jedoch fahrt ihr nicht einfach nur mit dem Auto. Ihr stellt eure Fracht mit Flugzeugen, Booten oder per Heißluftballon zu.

Dabei geht es stets verrückt zu, auch dank der unberechenbare Ragdoll-Physik, die Zusammenstöße besonders hart bestraft.

Wann und wo wird das Spiel kostenlos? Totally Reliable Delivery Service steht euch derzeit im Epic Store kostenlos zur Verfügung. Die Aktion läuft bis zum 8. April um 17:00 Uhr.

Wer unter diesen Titeln nichts Ansprechendes gefunden hat, könnte darüber nachdenken, den Microsoft Game Pass zu bestellen. Für derzeit nur 1 Euro im ersten Monat kommt ihr an über 300 Titel, darunter auch 15 Multiplayer-Spiele, die wir euch empfehlen können.