Der Shooter Days of War verlässt Ende Januar den Early Access. Auf Steam wird er für Optik und Gameplay gelobt, aber auch kritisiert. Wir verraten euch, was sich hinter dem Spiel verbirgt.

Was ist Days of War? Bei Days of War handelt es sich um einen First-Person-Shooter, der im Setting des Zweiten Weltkriegs spielt. Die Entwickler bezeichnen ihn selbst als sehr wettbewerbsorientiert. Freigegeben ist er ab 18 Jahren.

Days of War soll zum Release auf Steam die folgenden Inhalte bieten:

Sechs spielbare Klassen und ein Arsenal mit insgesamt 60 unterschiedlichen Waffen.

12 spielbare Karten, darunter Gebiete in Europa, Afrika und der Ostfront.

Multiplayer-Gefechte mit Matchmaking- und eigenem Server-System.

Einen Map-Editor mit Steam Workshop Unterstützung.

Bots, gegen die man Offline trainieren kann.

Der Shooter startete bereits am 26. Januar 2017 im Early Access auf Steam und soll diesen nun am 30. Januar 2020, also rund drei Jahre später, verlassen.

Lob für Grafik und Gameplay, Frust bei der Spielersuche

Wie schlug sich Days of War im Early Access? Der Early Access von Days of War lief ab, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. In den 3 Jahren kommt das Spiel gerade mal auf 1.093 Reviews, die nur zu 42% positiv ausgefallen sind.

Dabei zeichnen die Spieler in den Reviews eigentlich ein recht positives Bild des Shooters.

Viele erinnert er an Day of Defeat, ein erfolgreiches Spiel von Valve, welches in unserer Umfrage zu den beliebtesten Multiplayer-Games auch von Mitgliedern der MeinMMO-Community genannt wurde.

Screenshot eines Gefechts auf einer Winter-Karte

Was loben sie Spieler? Gelobt werden bei Days of War:

Das gute Gunplay

Die Grafik

Der Sound

Die Karten und Waffen

Der faire Preis

Dabei spielt es fast keine Rolle, wann man sich Reviews anschaut. Der Nutzer Christian Bale lobte die Punkte am 26. Januar 2017 kurz nach Release, psychopata beschreibt sie ähnlich am 8. Januar 2020. Doch beide kritisieren auch die gleichen Punkte.

Was kritisieren die Spieler? Während des Early Access gab es kaum Spieler, die den Shooter regelmäßig genutzt haben. Häufig kamen gar keine Matches zustande. Erschwerend kam hinzu, dass der Shooter im gesamten EA keine Bots hatte.

Zudem fehlten einige Features, die nun für die Release-Version bestätigt wurden, darunter ein Ranking und der Karten-Editor.

Aus diesen Faktoren resultierten viele negative Reviews wie diese hier:

Jack6673: „Ich finde schade, dass ich es so sagen muss, aber es gibt einfach keine Spieler mehr, obwohl jeden Monat Updates geliefert werden. Es ist an sich ein sehr gutes Spiel mit viel Potenzial. Die Entwickler schaffen es aber einfach nicht, die Spieler wieder zurückzuholen. Das könnte daran liegen, dass es immer noch kein Rangsystem gibt.“

Tactical Cheese Straws: „Das Spiel hat keine Bots und keine Spielerbasis und das wird nicht nach außen kommuniziert. [..] Das Gameplay ist gut, die Grafik ist schön, die Spieler-Modelle sind okay. Ich versuche es nochmal irgendwann im Januar 2020.“

Days of War bei Nacht

Entwickler kündigten fehlende Updates an

Was sagen die Entwickler dazu? Auf der Steam-Seite zu Days of War findet man einen Verweis, dass sie das Spiel für den Release 2020 nochmal komplett überarbeiten wollen.

Darum wurde die EA-Version lange Zeit nicht aktualisiert und sollte auch bis zum Release nicht mehr erweitert werden.

Aufschwung durch neuen Publisher? Days of War wird von Driven Arts, einem kleinen Studio, entwickelt. Über Kickstarter wurden etwas weniger als 70.000 $ eingenommen.

Im August 2019 gab das Studio jedoch bekannt, mit Graffitigames einen Publisher gefunden zu haben. Mit diesem zusammen wurden neue Trailer veröffentlicht und nun das Release-Datum bekanntgegeben.

Schießstand zum Ausprobieren eurer Waffen

Wie ist das Faizit zu Days of War? Die Tatsache, dass sich das fertige Spiel vom Early Access wohl deutlich unterscheiden wird, macht es schwierig ein Fazit zu Days of War zu ziehen.

Bei Grafik und Gunplay waren jedoch schon die ersten Reviewer zufrieden. Beides spielt bei Shootern eine wichtige Rolle. Es wäre also durchaus möglich, dass mit Days of War im Januar ein erfolgreicher Shooter erscheint.

Große Konkurrenz im Shooter-Segment gibt es erst wieder mit Doom Eternal im März.

