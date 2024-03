Monopoly GO hat das Prinzip der nervigen Facebook-Spiele von damals perfektioniert und eure Eltern lieben es

Monopoly GO hat die Facebook-Spiele weiter entwickelt und läuft so gut wie kaum ein Spiel zuvor. Dabei verwendet es Mechaniken, die in anderen Spielen umstritten sind.

Monopoly GO ist ein beliebtes Mobile-Game für Android und IOS und irgendwie der Nachfolger von den Facebook-Spielen von damals. Nur 10 Monate nach dem Launch und nur 3 Monate, nachdem man die 1 Milliarde-US-Dollar-Marke geknackt hat, erreichte das Spiel den Meilenstein von 2 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Das Spiel macht Spaß, sogar, wenn man das gar nicht will. Belohnende Effekte und Sounds sorgen dafür, dass ich in das Spiel gesogen werde, auch wenn ich eigentlich nur mal schnell meine Würfe machen will.

Wer schreibt hier? Cedric schreibt bei MeinMMO über einen bunten Mix aus MMORPGs, Shootern und Gaming-Culture-Themen. Nach dem Erfolg von Monopoly GO hat er sich die Frage gestellt: „Warum ist das Spiel so beliebt?“

Meine ersten Schritte in Monopoly GO gingen flott

Aber von Anfang an: Als ich das Spiel Anfang der Woche aus dem PlayStore heruntergeladen habe, wusste ich nichts über das Spiel. Das GO erinnerte mich nur an Pokémon Go und das mochte ich damals sehr.

Begrüßt werde ich bei Monopoly GO gleich mit vielen großen Effekten, netter Musik und dem Monopolymann der mir sagt, was zu tun ist:

Drück auf den großen Knopf zum Würfeln, wodurch ein Würfel verbraucht wird

Sammel da die Belohnung ein

Schau, hier gibt es ein Event, bei dem du noch mehr Belohnungen erhalten kannst.

Schon nach etwa einer Stunde im Spiel habe ich den Dreh, oder eher den Würfel, so richtig raus. Das Spiel braucht nicht mehr viel sagen, denn durch rote Punkte und leuchtende Schaltflächen verstehe ich schon ganz unterbewusst, was zu tun ist.

Durch die ersten Spielfelder gehe ich ohne Probleme und sammle immer mehr Belohnungen ein, bis ich irgendwann keine Würfel mehr habe. „Und nun?“, fragte ich mich und fand heraus, dass man durch sogenannte Würfellinks neue Würfel erhalten kann. Inzwischen haben wir einen eigenen Artikel dazu: Monopoly GO: Gratis Würfel im März 2024 bekommen – Die aktuellen Links

Hier gehts um Scheine – Im Spiel und in Echt

Während der Recherche begrüßten mich immer wieder verschiedene Anzeigen, die mir zuckersüße Angebote für Würfel und Geld darboten. Wer nicht weiter Würfeln kann, soll hier zuschlagen, aktuell auch 300 % mehr, weil du neu bist, oder weil gerade ein Event läuft.

Der Kaufen-Knopf ist dabei wahrlich groß – während der schließen Knopf selbst für meine jungen Finger schwierig zu treffen ist. Wer keine Würfel mehr besitzt und auch alle Links verwendet hat, kann nur noch zwei Dinge tun, ohne Geld auszugeben: Warten oder Freunde auf Facebook einladen. Für jede erfolgreiche Einladung gibts Würfel.

Ja, Facebook ist die wichtigste Plattform für Monopoly GO. Ganz in alter Farmville Manier kann man über die Plattform seine Freunde bitten, einem zu helfen. Sei es bei der Gemeinschaftstruhe, für die man 10 Freunde benötigt, oder wenn einem noch der letzte Sticker im Album fehlt.

Sticker-Alben sind nicht so schlimm wie Ultimate Team

In Monopoly GO gibt es Sticker-Alben, die man mit je 9 Stickern vervollständigen muss. Für verschiedene Events und andere Aktivitäten gibt es Sticker Packs als Belohnung. Daraus zieht man dann wie in Ultimate Team (EA FC) oder Counter-Strike beim Kisten öffnen Zufalls-Belohnungen. Hier in Form von Stickern.

In Monopoly GO kann man die Sticker und die Packs dazu allerdings nicht direkt kaufen, was zu begrüßen ist. In Ultimate Team (EA FC) oder Counter-Strike kann man stundenlang Packs öffnen, in Monopoly GO kann man diese nur durchs aktive Spielen erhalten. Allerdings darf man pro Tag auch nur einen Sticker tauschen. Dafür gibt es extra Sticker-Gruppen auf Facebook und anderen Plattformen.

Wer ein Sticker-Album vervollständigt, erhält wieder Würfel und Geld, um im Spiel weiterzukommen. Die Sticker halten das Spiel dadurch recht aktiv im Internet, weil es immer jemanden gibt, der Handeln will und einen Partner dafür sucht. Alternativ kann man auch seine Facebook-Freunde um Hilfe bitten, ganz wie früher.

Die Preise im Shop sind heftig

Der Shop ist nicht so besonders wie in anderen Spielen, was vermutlich daran liegt, dass man die Zielgruppe unserer Eltern eher nicht mit einem unverständlichen Shop überfordern möchte. Zu kaufen gibt es Würfel und Geld, je mehr man kauft, desto mehr gibt es obendrauf.

Im Ingame-Shop werden 80 Würfel für 5,99 € angeboten. Wer also 80-mal laufen möchte, nachdem die kostenlosen Würfel aufgebraucht sind, darf 5,99 € bezahlen.

Maximal kann man dort 99,99 € für 3.200 Würfel ausgeben. Auch an Packs und Sonderangeboten mangelt es nicht. Diese tauchen Links am Rand des Bildschirms auf oder werden einem angezeigt, wenn man gerade keine Würfel mehr hat.

Warum genau funktioniert Monopoly GO so gut?

Die Entwickler von Monopoly GO haben sich breit in der Spiellandschaft umgesehen und für ihr Spiel das Beste mitgenommen.

Die Musik, die Sounds bei Aktionen und die Grafiken sowie Effekte fühlen sich belohnend an

Man darf lange Spielen, bevor es in die Pause geht. Täglich kann man das Spiel je nachdem etwa 1 bis 2 Stunden spielen, wenn man es will.

Auf Facebook werden die eigenen Freunde angebettelt auch ins Spiel zu kommen, dadurch entsteht eine Art Pyramiden-System, das immer mehr Menschen einlädt, das Spiel zu spielen.

Es gibt viele Level und man hat stets das Gefühl, es geht voran.

Monopoly GO kann so halb AFK gespielt werden – dadurch läuft es auch gerne mal während des Fernsehens oder wenn Freunde zu Besuch sind.

Die positiven Aspekte sowie der finanzielle Erfolg zeigen: Monopoly GO hat das Prinzip der Facebook-Spiele auf ein neues Level gehoben.

Insgesamt ist Monopoly GO tatsächlich spaßig, auch wenn ich selbst nicht beschreiben kann, welcher Aspekt genau jetzt für den Spielspaß sorgt. Alles in allem kann ich mit einem kritischen und einem lachenden Auge das Spiel spielen, denn ich hätte nicht gedacht, dass so die Zukunft der Facebook-Spiele aussehen wird.

