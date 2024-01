Momentan ist die RTX 3060 ein richtig günstiger Schnapper bei Notebooksbilliger

Die RTX 3060 ist eine der günstigsten FHD-Grafikkarten und eine kluge Wahl für Sparer. Nutzt jetzt das starke Angebot bei Notebooksbilliger.

Die letzte Grafikkarten-Generation ist immer noch außerordentlich stark und die RTX 3060 gehört zu einer der besten FHD-Grafikkarten im Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese hier besitzt sogar 12GB GDDR6-Speicher, einen fähigen Chiptakt von 1320MHz und nutzt die Stärken der DLSS-Technologie. Spart jetzt 23% bei Notebooksbilliger und bezahlt nur 289€ statt 379€. Günstiger geht es wirklich kaum.

Darum ist die RTX 3060 immer noch eine kluge Wahl

Der Chiptakt von 1320MHz ist stark genug, um Gaming in einer FHD-Auflösung zu bewältigen. Außerdem ist diese Grafikkarte mit 12GB GDDR6-Speicher ziemlich lange zukunftssicher und eignet sich sogar zum Spielen in einer WQHD-Auflösung.

Dank der DLSS-Technologie könnt ihr nämlich selbst in WQHD etliche Titel wie Lord oft the Fallen 2023 oder Cyberpunk 2077 flüssig spielen. Ich würde euch aber trotzdem mit dieser Karte eher einen schnellen FHD-Monitor empfehlen. Wenn ihr an 4K-Gaming denkt, solltet ihr euch lieber für eine andere Karte entscheiden.

Die maximale Leistungsaufnahme dieser Komponente beträgt 170 Watt. Dies gibt an, wie viel Energie die Grafikkarte unter Volllast verbraucht. Dies ist ein außerordentlich niedriger Stromverbrauch, weswegen ihr auch in dieser Hinsicht zukünftig sparen könnt.

Pro Starke Preis-Leistung

12GB GDDR6 Speicher

Vorteile der DLSS-Technologie

Höchstverbrauch von nur 170 Watt

Immer noch zukunftssicher in FHD Contra Nur bedingt für WQHD-Gaming geeignet

