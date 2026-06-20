Throne and Liberty versteckt im neuen Video zur Nyx-Erweiterung geheimen Code, den wir euch nur zu gern verraten

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein geheimer Code, Guild Wars 3, kostenlos spielbare MMORPGs auf Steam und mehr.
Highlights der Woche:
- Jedes Jahr gibt Steam Entwicklern die Möglichkeit beim Steam Next Fest Demo-Versionen ihrer kommenden Titel vorzustellen und dabei fleißig Wishlists der Spieler zu farmen. Genau das passiert derzeit und es sind auch 13 MMORPGs dabei.
- Der neuste Raid in World of Warcraft war nach wenigen Minuten bereits gemeistert. Lange, bevor europäische Spieler überhaupt eine Chance hatten.
- Das neuste Update für World of Warcraft ist in dieser Woche erschienen. Wir verraten euch, was ihr in Patch 12.0.7 auf jeden Fall erledigen solltet.
- Throne and Liberty: Gefrorene Spaltung: Nyx erscheint bekanntlich am 25. Juni 2026. Jetzt haben die Entwickler in ihrem neuen Video auf YouTube einen Code versteckt, den ihr zum Start der Erweiterung im Spiel eingeben könnt, um euch viele nützliche Goodies freizuschalten. Hier der Code: NIXLAUNCH – Infos zur Einlösung und den Belohnungen findet ihr auf playthroneandliberty.com.
Was ist sonst noch passiert? Das offiziell angekündigte Guild Wars 3 ist auch in dieser Woche wieder ein wichtiges Thema gewesen. ArenaNet stellte in einem neuen Entwickler-Update vier wichtige Pfeiler des MMORPGs vor. Dabei spielten auch die notwendigen Unterschiede zu den Vorgängern eine große Rolle: Guild Wars 3 muss ganz anders als die Vorgänger sein und wir Spieler sind der Grund
Black Desert ist jetzt Teil von PlayStation Plus
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- World of Warcraft will eine neue Story etablieren, einen frischen „Status Quo“. Langsam aber sicher erkennt man es.
- Auch in World of Warcraft feiert man die Weltmeisterschaft – zumindest ein bisschen. Ihr könnt einen Pokal für euer Haus ergattern.
- Der nächste große Privat-Server von World of Warcraft wird angegriffen. Viele glauben: Die Tage sind gezählt.
- Black Desert ist im Spielekatalog von PlayStation Plus gelandet. Wer mindestens die Abo-Stufe Extra abschließt, kann das MMORPG ab jetzt also auch auf seiner PlayStation-Konsole spielen, ohne es kaufen zu müssen.
- In Elder Scrolls Online ist mit „Eine neue Herausforderung erscheint“ eine neue Kampagne der Goldenen Vorhaben gestartet. Die läuft bis zum 7. Juli 2026 und alle Infos findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Vom 25. Juni bis zum 13. Juli läuft in Final Fantasy XIV das Event „Harte Steine, weiche Birnen“. Auf der offiziellen Sonderseite des Weltereignis findet ihr alle Infos.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zum Duell zwischen Aion 2 und Guild Wars 3:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Mit EverQuest Legends ist die leicht modernisierte Neuauflage vom ersten EverQuest erschienen. Wer die neue Version ausprobieren möchte, muss 19,99 US-Dollar und ab dem zweiten Monat ein Abo in Höhe von 9,99 US-Dollar zahlen. Alle weiteren Infos findet ihr auf everquestlegends.com.
- Dungeons & Dragons Online erhält am 22. Juli 2026 die mittlerweile zehnte Erweiterung. Der Name? Terror of Demogorgon. Die Infos? Auf ddo.com. Der neue Trailer? Schaut auf YouTube vorbei!
- Für Herr der Ringe Online ist Update 48.6 erschienen. Das Highlight: die 6-Spieler-Instanz „Pagru-kirít, der Leichengarten“. Zu den offiziellen Patch Notes kommt ihr über lotro.com.
- Gloria Victis hat auf Steam einen Neustart hingelegt, mit umfassenden Anpassungen und Verbesserungen, so die Entwickler. Die Nutzer-Rezensionen bleiben jedoch durchwachsen. Nur 57 Prozent der Bewertungen der vergangenen 30 Tage sind positiv.
- 20 Jahre nach dem Start von RF Online ist in dieser Woche die modernisierte Version gestartet und die will endlich ein gutes Mech-MMORPG sein.
- Für Tibia ist diese Woche das große Vocation-Update mit zahllosen Klassen-Änderungen live gegangen. Die wichtigsten Infos findet ihr auf tibia.com.
- Mit Trailern konnte Star Wars: The Old Republic schon immer punkten. In dieser Woche haben die Entwickler ihren neuen Trailer zu Update „Wiedergeborenes Vermächtnis“ veröffentlicht und dabei erneut einen Nerv getroffen.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Beim Sommer-Showcase haben die NCSoft-Verantwortlichen die Zukunft von Aion 2 vorgestellt. Dabei ging es nicht nur um die neuen Inhalte der nächsten Updates, sondern auch um umfassende Anpassungen, basierend auf der Kritik der Community.
- Odin Q: Valkyrie’s Call ist ein neues MMORPG von Kakao Games, das Ende 2024 angekündigt wurde und jetzt eine offizielle Webseite erhalten hat. Mehr als ein „Coming Soon“ gibt es dort aber noch nicht.
- ArcheAge kommt zurück. Also das erste ArcheAge. Aber nur in China, als eine Art angepasstes Reboot. Darüber berichtet unter anderem massivelyop.com.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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