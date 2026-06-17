Nachfolger eines 20 Jahre alten MMORPGs startet heute, setzt auf harte Mechs und knappe Kleidung

20 Jahre nach dem Start von RF Online startet nun die modernisierte Version und die will endlich ein gutes Mech-MMORPG sein.

Was ist das für ein MMORPG? Vor 20 Jahren waren Mechs so richtig cool! Viele Entwickler versuchten sich an den Panzern auf zwei Beinen, und so entstand auch das MMORPG RF Online.

Doch so schnell der Hype um die Mechs wieder verschwunden war, so schnell ging auch das MMORPG offline. Immer wieder gab es damals einen Publisher-Wechsel, und der Titel war im Westen nicht zu spielen.

Seit 2020 gehört RF Online allerdings zu Netmarble, die das MMORPG umgebaut haben und heute in einer neuen Version auf PC, Android, iOS und im Epic Games Store veröffentlichen. Die passende Version für euch findet ihr auf rfonlinenextgb.netmarble.com.

Hier könnt ihr einen Trailer zu RF Online sehen:

Video starten RF Online Next zeigt im Promo-Video wie actionreich Mech-Kämpfe sein können Autoplay

Neu und alt kombiniert

Was ist das für eine Version? Unter dem Titel RF Online Next kommt nicht einfach das alte MMORPG ein weiteres Mal auf den Markt, sondern eine komplett neue Version, die von Grund auf anders ist als der Vorgänger.

Während man die Mechs, Ausrüstungen, das Design und viele der Story-Elemente von damals übernommen hat, gibt es ein neues Biosuit-System, mit dem man Charakterklassen im Handumdrehen wechseln und sich so an die Situation auf dem Schlachtfeld anpassen kann.

Die Entwickler haben diese Version von Grund auf neu entwickelt, es gibt also neue Technik und Grafik gepaart mit den bekannten Gameplay-Inhalten aus dem Vorgänger. Passend dazu gibt es nun auch schöne Charaktere mit teils freizügigen Skins die sicherlich auch die finanziellen Aspekte des MMORPGs absichern sollen.

Was macht man im MMORPG? RF Online hat die typischen Elemente die man von einem MMORPG aus der Ära von WoW erwartet. Man erledigt Monster und Quests für Erfahrungspunkte und verbessert seinen Charakter immer weiter – nur eben mit einem dicken Mech an der Seite.

Im Endgame dreht sich dann viel um PvP. Ein Drei-Fronten-Krieg zwischen den Fraktionen Bellato Union, Holy Alliance Cora und Accretian Empire verspricht ein ständiges Tauziehen. Die Wahl der eigenen Fraktion schaltet zudem auch Fähigkeiten frei und entscheidet über Stärken und Schwächen.

Das Endgame dreht sich rund um den Kampf für die eigene Fraktion, auch abseits des PvPs. So ist die eigene Wirtschaft und der Kampf um wichtige Ressourcen im Stil von EVE Online ein Motor, der auch die Politik im Spiel traditionell angetrieben hat.

Ob sich das Endgame in der modernen Version aber schlussendlich wieder so stark auf den Kampf zwischen den Völkern ausdehnt oder die Entwickler hier einen modernen Ansatz wählen, zeigt sich wohl aber erst im Laufe der kommenden Wochen.

RF Online Next könnte für alle Fans von Mechs und MMORPGs etwas sein, vorausgesetzt man akzeptiert, dass die neue Version klar auch für Mobile entworfen wurde und sich wohl nicht als großer Konkurrent des PC-MMORPG-Markt betrachtet. Auch ein anderes MMORPG könnt ihr diese Woche spielen: Auf Steam könnt ihr gerade 13 neue MMORPGs testen und eines davon lohnt sich besonders