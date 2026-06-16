Beim Steam Next Fest könnt ihr 13 MMORPGs testen, aber nur eines von ihnen hat wirklich Potenzial

Jedes Jahr gibt Steam Entwicklern die Möglichkeit beim Steam Next Fest Demo-Versionen ihrer kommenden Titel vorzustellen und dabei fleißig Wishlists der Spieler zu farmen. Genau das passiert derzeit und dabei sind auch 13 MMORPGs dabei.

Filtert man beim Steam Next Fest nach MMORPG in allen Sprachen, dann bekommt man ganze 13 Ergebnisse. Scrollt man dann jedoch durch die Titel, so fehlen die großen Namen: Weder Aion 2, noch das versprochene ArcheAge: Chronicles, noch Chrono Odyssey sind spielbar, von Guild Wars 3 ganz zu schweigen. Es warten Idle-Games, ein Klon von Albion Online und 2D-MMORPGs von Indie-Entwicklern.

Doch bevor ihr euch diese Woche wieder mit eurem Lieblings-MMORPG beschäftigt, solltet ihr zumindest eines der 13 neuen MMORPGs ausprobieren, den das hat wirklich Potenzial.

Video starten Das neue MMORPG Embers of the Uncrowned zeigt im cinematischen Trailer, wie brutal und mächtig die Feinde sind Autoplay

Embers of the Uncrowned könnte das neue Lost Ark werden

Was ist das für ein MMORPG? Embers of the Uncrowned bezeichnet sich selbst als isometrisches Dark-Fantasy-MMORPG. Was die Entwickler damit ausdrücken wollen, ist eine Mischung aus Lost Ark und düsterer Spielwelt, die schon im Trailer auf einen Mix aus Horror und leichtbekleideten Charakteren setzt.

Kein Wunder: Das neue MMORPG stammt von Nexon höchstselbst und wird dadurch von einem hochkarätigen Studio entwickelt. Dabei orientiert man sich beim Gameplay nicht nur an Lost Ark.

Gerade im Bosskämpfen wird es zwar auch kniffelig wie bei dem Mega-Hit von Amazon Games, doch die knalligen Effekte und die Kombination der Fähigkeiten im Spiel erinnern fast mehr an das Endgame von Diablo 4 und Path of Exile 2.

Gleichzeitig ist der Titel kein Singleplayer-Spiel und gegen die mächtigsten Bosse im Spiel kann man nur durch Teamwork bestehen.

Die eigene Stadt ist Zentrum des Gameplays

Eine Besonderheit von Embers of the Uncrowned ist die eigene Stadt. Anstelle von typischen MMORPG-Elementen wie Crafting, Farming oder Housing geht alles darum, euer Haus glorreicher und mächtiger werden zu lassen. Je besser ihr darin seid, desto mehr wächst eure Siedlung zur Stadt.

Das hat extreme Vorteile, denn mit den neuen Gesichtern, die sich euch anschließen, bekommt ihr immer weitere Skills, Items und den Zugriff auf neue Elemente wie die Verbesserung von Ausrüstung im Spiel. Der Gameplay-Loop sieht also etwa so aus:

Gegner und Aufgaben erledigen -> Looten & Leveln -> Siedlung ausbauen -> Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern -> Gegner …

Mehr Beta als Demo

In der Demo die bis zum 22. Juni um 19 Uhr auf Steam läuft, handelt es sich eigentlich mehr um eine Beta als um eine einfache Demo-Version. Statt nur einigen Leveln dürft ihr richtig ins MMORPG eintauchen und die bislang drei zur Verfügung stehenden Klassen ausprobieren.

Phantomklinge: Führt ein Phantom-Langschwert und bezwingt Feinde mit rasanter Schwertkunst.

Führt ein Phantom-Langschwert und bezwingt Feinde mit rasanter Schwertkunst. Vollstrecker: Trägt eine gewaltige Axt und vernichtet Feinde mit wuchtigen Schlägen.

Trägt eine gewaltige Axt und vernichtet Feinde mit wuchtigen Schlägen. Sturmrufer: Der Magier, der im Bunde der Elemente Wind und Blitz bündelt, um Feinde mit elementarer Magie auszulöschen.

Die Skill-Bäume der Klassen sollen zudem umfangreiche Anpassungen ermöglichen, wodurch ihr eure Klassen auch individualisieren könnt.

Zu den Klassen kommen noch die Gefährten, welche ihr im Spiel rekrutiert und die dann als ebenbürtige Begleiter an eurer Seite kämpfen. Hier ist die richtige Wahl entscheidend, denn eure Fähigkeiten und die eures Begleiters können synergieren, um damit noch mächtiger zu werden.

Lost Ark oder nicht?

Was denkt MeinMMO-Experte Cedric Holmeier über Embers of the Uncrowned? Als Asia-MMORPG-Experte für MeinMMO habe ich Embers of the Uncrowned schon länger auf dem Schirm. Durch die prominente Spieleschmiede Nexon, hat der Titel durchaus die Chance Lost Ark den Rang abzulaufen.

Der Rückzug von Amazon Games hat hier eine Lücke aufgetan, die Embers of the Uncrowned füllen könnte. Der Blick mehr in Richtung Diablo 4 und Path of Exile 2 wirkt sinnvoll, denn wenn MMORPG-Spieler eines gerne haben, dann sind es Charaktere die mit wuchtigen Angriffen den Feinden richtig zusetzen.

Gleichzeitig muss Nexon aber auch das größte Problem von Lost Ark lösen: den Grind. Path of Exile 2 und Diablo 4 sind von Natur aus Spiele in denen sich alles um den Grind dreht, hier unterscheidet sich das Genre stark vom modernen MMORPG, dass seinen Spielern in kurzer Zeit möglichst viel Spaß ermöglichen will.

Auch die Monetarisierung ist bislang noch unklar, die Entwickler werben auf der Steam-Seite aber schon jetzt mit freizügigen Skins. Es lässt sich also schon erahnen, dass Outfits stark zur Finanzierung beitragen sollen.

Skins mit viel Haut gibt es in Embers of the Uncrowned genügend

Der Test von Embers of the Uncrowned läuft nur bis zum 22. Juni 2026 um 19:00 Uhr. Genug Zeit, um sich das MMORPG anzusehen und zu klären, ob hier das nächste Lost Ark warten könnte. Habt ihr das MMORPG schon ausprobiert? Falls JA, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es findet und was sich noch bis zum vollständigen Release tun muss. Verratet uns außerdem hier, auf welches MMORPG ihr euch derzeit am meisten freut: Wählt das MMORPG der Zukunft, auf das ihr euch am meisten freut!