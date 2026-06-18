WoW: Passend zur WM könnt ihr einen Pokal für euer Haus bekommen – So geht’s

Auch in World of Warcraft feiert man die Weltmeisterschaft – zumindest ein bisschen. Ihr könnt einen Pokal für euer Haus ergattern.

Während die Welt gerade im Fieber rund um die Fußball-Weltmeisterschaft ist, gibt es in World of Warcraft ein neues Update, nämlich den Patch 12.0.7. Dieser enthält eine kleine, aber feine Anspielung auf die WM und das in Form eines neuen Housing-Gegenstandes. Wer sich selbst einen schicken Pokal in das Eigenheim stellen will, muss dafür nur ein kleines Rätsel lösen – das ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt.

Obendrein gibt es auch noch Bilder mit den Wappen der Horde und der Allianz und schicke, neue Wappenröcke. Das sind also gut investierte 5 Minuten.

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Einen Pokal für das Housing in WoW

Wie holt man sich den Pokal? Um den Pokal zu holen, müsst ihr zuerst nach Silbermond reisen und die Akademie aufsuchen. Bei den Koordinaten 39 / 59 (direkt bei dem gekachelten Grasfeld) findet ihr den Charakter Richmond, der einige Gegenstände für euch im Angebot hat.

Richmond verkauft alles, was ihr für die neuen Dekorationen braucht.

Kauft euch dort einen Wappenrock eurer Fraktion (Horde oder Allianz) und drei Fußbälle. Legt den Wappenrock an oder lernt ihn und transmogrifiziert ihn auf eure Ausrüstung.

Anschließend betretet das Spielfeld (das gekachelte Grasfeld) und platziert den Ball in der Mitte. Nun schießt ihr den Ball einfach auf eines der beiden Tore. Das wiederholt ihr dreimal und schon bekommt ihr den Erfolg gutgeschrieben, der mit einem Pokal belohnt wird!

Den Pokal könnt ihr mehrfach kaufen.

Kann man weitere Versionen davon kaufen? Ja. Sowohl den Pokal als auch die Bilder könnt ihr mehrfach erhalten. Das jeweils erste Exemplar bekommt ihr umsonst, weitere könnt ihr für jeweils 5.000 Goldmünzen bei Richmond kaufen. Wer also die ganze Wohnung mit Bildern seiner Fraktion oder Pokalen dekorieren will, muss tief in die Goldbörse greifen.

Was haltet ihr von dieser kleinen Anspielung auf die WM in World of Warcraft? Eine coole Idee, die auch gut in die Welt von Azeroth passt? Oder sollte man solche Überschneidungen lieber aus der Spielwelt lassen und sich auf andere Dinge konzentrieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!