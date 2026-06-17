WoW: „World First“ endet wenige Minuten nach Start, Europa hatte gar keine Chance

Der neuste Raid in World of Warcraft war nach wenigen Minuten bereits gemeistert. Lange, bevor europäische Spieler überhaupt eine Chance hatten.

World of Warcraft macht gegenwärtig ein paar ungewöhnliche Dinge. Dazu gehört etwa die Neuerung, während einer laufenden Saison einen frischen Raid in das Spiel zu bringen. Das ist jetzt mit dem Start von Patch 12.0.7 geschehen. Doch wer glaubte, dass es dadurch auch ein weiteres „World First“-Rennen geben würde, der hat sich gehörig geschnitten. Denn die ersten Profis hatten den Raid schon nach wenigen Minuten gemeistert und den einsamen Boss in Sporenfall bezwungen.

Team Liquid hatte den Boss besiegt, noch bevor Europa eine Chance hatte.

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Was ist vorgefallen? Die Profigilde von Team Liquid machte kurzen Prozess aus dem Boss Rotmoor („Rotmire“) und sicherte sich den Kill nur wenige Minuten, nachdem die Server wieder online waren.

Auch andere Gilden zogen nahezu sofort nach. Bereits jetzt haben fast 700 Gilden den neuen Raid bereits erledigt, Rotmoor auf mythischer Schwierigkeit bezwungen und sich die neue Beute eingesammelt.

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Warum war Europa chancenlos? Aufgrund der unterschiedlichen Wartungsarbeiten und der Zeitverschiebung, war der neue Raid in Europa noch gar nicht verfügbar, wärend die US-Gilden Rotmoor bereits auf die Bretter schickten. Eine faire Chance gab es also nicht.

Warum war der Raid so leicht? Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen hat Blizzard diesen 1-Boss-Raid so entwickelt, dass er mit einer flexiblen Gruppengröße gespielt werden kann, nämlich zwischen 15 und 25 Charakteren – normalerweise haben mythische Raids eine feste Größe von 20 Personen. Daher sind viele Fähigkeiten ein wenig seichter, um auch bei unterschiedlichen Gruppengrößen nicht verheerend zu sein.

Hinzu kommt aber auch, dass die allermeisten Charaktere bereits das Optimum an Ausrüstung erreicht haben. Immerhin läuft die aktuelle Saison bereits seit mehreren Monaten und alle hatten ausreichend Zeit, um sich entsprechend vorzubereiten. Daher sind die Profis bereits lange „überequipt“ und konnten mehr oder minder durch den Raid spazieren.

Ein richtiges „World First“-Rennen war der Raid also nicht – dafür hatte er weder den Umfang noch war die Schwierigkeit darauf ausgelegt, dass man ihn im Verlauf von mehreren Wochen bezwingt. Es ist vor allem Content, der ein bisschen frischen Wind innerhalb der Saison mitbringen soll.

Habt ihr euch den neuen Raid schon angeschaut? Wie findet ihr Blizzards Idee eines 1-Boss-Raids, um das Ende der Saison noch ein bisschen aufzufrischen? Eine gute Sache, um die Wartezeiten zwischen den richtigen Raids etwas zu verkürzen? Oder stört es eher, dass es immer mehr Content gibt und man gar keine Pausen zum Atmen hat?