Mit diesem PC kann WoW 2 kommen

Passend zur kalten Jahreszeit heizen wir euch so richtig ein! Mit dem MeinMMO PC Fireball bekommt ihr die fette Gaming-Performance einer RTX 4080 zu einem Preis, der euch dahinschmelzen lässt.

Wir haben für euch einen Gaming-PC zusammengestellt, der euch mit seiner Spiele-Performance noch jahrelang glücklich machen wird! Der neue MeinMMO PC Fireball liefert euch High-End-Performance ohne High-End-Preis. Wenn man bedenkt, wie lange ihr voraussichtlich noch alles mit diesem 4K-Gaming-PC spielen können werdet, dann ist er definitiv sein Geld wert!

High-End-Hardware für anspruchsvolle Gamer

Im Benchmark der Kollegen von GameStar.de beeindruckt die RTX 4080 mit ihrer hohen Leistung.

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D (8x bis zu 4,5 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen 7 5800X3D (8x bis zu 4,5 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4080 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit. Siehe BoostBoxx)

Nvidia GeForce RTX 4080 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit. Siehe BoostBoxx) RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast Speicher: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 2599€

Wie ihr im Benchmark sehr gut erkennen könnt, ist die GeForce RTX 4080 aktuell die zweitschnellste Nvidia Grafikkarte, die ihr bekommen könnt. Mit ihr spielt ihr selbst leistungsintensivste Games auf maximalen Details bei aktiviertem Raytracing in Auflösungen bis 4K. Selbst ohne das neu überarbeitete KI-Upscaling DLSS 3 bleibt euer Spiel zu jeder Zeit absolut flüssig. Schaltet ihr DLSS noch dazu, könnt ihr sogar noch mehr Leistung aus eurem Gaming-PC herauskitzeln.

AMD ist mit seinem Ryzen 7 5800X3D ein echtes Glanzstück gelungen. Dank des extradicken L3-Cache hält die CPU in Spielen selbst mit neueren Prozessoren mit. Der Verbrauch bleibt dabei aber deutlich unter dem, was die neuere Prozessorgeneration verschlingt.

Speicherseitig seid ihr mit 16 GB DDR4-3200 und einer schnellen, 1.000 GB großen PCIe 4.0 SSD gut Bedient. Diese könnt ihr nachträglich bei Bedarf ganz einfach erweitern oder ihr konfiguriert euren PC gleich bei der Bestellung. Ihr könnt euren MeinMMO PC Fireball im einfachen Konfigurator bei BoostBoxx so anpassen, wie ihr ihn haben wollt! Und wenn die vielen Weihnachtsgeschenke aktuell ein Loch in eurem Geldbeutel hinterlassen haben, dann könnt ihr euren Traum-PC auch in zwölf kleinen Raten mit 0% finanzieren.

Ob wir auch was günstigeres haben? Ja klar!

Auch mit dem günstigeren MeinMMO PC Legendary spielt ihr alles in flüssigem 4K.

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X (12x bis zu 4,8 GHz, wassergekühlt)

AMD Ryzen 9 5900X (12x bis zu 4,8 GHz, wassergekühlt) Grafikkarte: AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit. Siehe BoostBoxx)

AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit. Siehe BoostBoxx) RAM: 32 GB DDR4-3200 Kingston Fury Renegade

32 GB DDR4-3200 Kingston Fury Renegade Speicher: 1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2

1000 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston NV2 Preis: 1999€ 1899€

Noch bis zum 31. Dezember bekommt ihr den MeinMMO Legendary mit einem fetten Spielepaket bestehend aus: Uncharted: Legacy of Thieves Collection, The Callisto Protocol und Dead Island 2. Zusammen haben die Spiele einen Wert von ca 170€ UVP.

Mit dem MeinMMO PC Legendary und der Radeon RX 6900 XT spielt ihr absolut alles flüssig in Auflösungen bis 4K. Und mit dem Zwölfkernprozessor und den 32 GB RAM sind auch paralleles Streaming, oder Videoschnitt problemlos machbar.

Darum MeinMMO PC

Ihr könnt entscheiden, was in euren Gaming-PC kommt. Auf der Seite von BoostBoxx könnt ihr jeden MeinMMO-PC konfigurieren und euren Wünschen anpassen. Der Zusammenbau des PCs und der Versand innerhalb Deutschlands sind kostenlos.

Und weil wir Vertrauen in die Qualität unserer MeinMMO-PCs haben, hat jeder Rechner drei Jahre Garantie. Sollte wider Erwarten doch einmal etwas nicht funktionieren, wird der PC bei euch kostenlos abgeholt, repariert und wieder kostenlos an euch zurückgeschickt.