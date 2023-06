Meta Quest 2: Nr.1 Bestseller VR-Brille auf Amazon jetzt zum Tiefstpreis

Die Nr.1 der meistverkauften VR-Brillen auf Amazon ist jetzt so günstig wie noch nie. Taucht mit der Meta Quest in eure Games ein.

Virtual Reality ist für viele spannend, aber die Preise für gute VR-Brillen schrecken die meisten Interessenten ab. Da kommt dieses Angebot von Amazon gerade richtig. Die Meta Quest bekommt ihr hier jetzt so günstig wie noch nie. Mit einem Speicher von 256 GB gibt es die VR-Brille jetzt mit einem Rabatt von 150€ für nur noch 399,99€. Bei der Variante mit 128 GB spart ihr immer noch 100€ und bezahlt am Ende 349,99€.

Meta Quest 2 zum Tiefstpreis

Wer schon immer mal in die virtuelle Realität eintauchen wollte, hat jetzt die Chance, eine der besten VR-Brillen zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern. Die Meta Quest 2 ist eine autonome VR-Brille, die keinen PC oder eine Konsole benötigt. Ihr könnt sie einfach einschalten und loslegen. Die Meta Quest 2 hat ein scharfes Display, einen schnellen Prozessor, eingebaute Lautsprecher und Mikrofone, sowie eine präzise Handsteuerung. Ihr könnt euch frei in der virtuellen Welt bewegen, ohne euch in irgendwelchen Kabeln zu verheddern, und aus einem großen Angebot an VR-Spielen und -Apps auswählen, die ihr direkt aus dem Meta Store herunterladen könnt. Egal ob ihr auf Action, Abenteuer, Horror, Sport oder Simulation steht, die Meta Quest 2 hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Die Meta Quest 2 ist aber nicht nur eine VR-Brille für Gamer, sondern auch für Kreative und Entdecker. Ihr könnt eure eigenen VR-Erlebnisse gestalten, mit anderen Nutzern interagieren und an virtuellen Events teilnehmen.

Die Meta Quest 2 bietet euch schon jetzt eine riesige Auswahl an VR-Spielen und -Apps, die ihr direkt aus dem Meta Store herunterladen könnt. Ihr könnt zum Beispiel in Half-Life: Alyx gegen die Combine kämpfen, eure Rhythmusfähigkeiten in Beat Saber testen, die dystopische Welt von Horizon Call of the Mountain erkunden und noch vieles mehr. Das Beste ist: Ihr könnt all diese Spiele ohne PC oder Konsole genießen, nur mit der Meta Quest 2.

Während des Summer Game Festivals wurden auch bereits neue interessante Games für VR angekündigt, zum Beispiel Assassin’s Creed Nexus VR, das noch im Winter 2023 erscheinen soll.

