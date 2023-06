Jetzt für Starfield aufrüsten: RTX 4070 im Tiefstpreis-Angebot

Bei Mindfactory könnt ihr euch jetzt eine Geforce RTX 4070 zum Tiefstpreis sichern und eurem Gaming-PC so ein 4K-Upgrade verpassen.

In den letzten Tagen wurden einige neue Top-Games für den Herbst und Winter vorgestellt. Rüstet jetzt euren Gaming-PC mit dieser GeForce RTX 4070 im Tiefstpreis-Angebot auf und genießt Starfield und Co. in 4K und voller Pracht!

RTX 4070: 4K-Grafikkarte jetzt im Angebot

Es handelt sich dabei um die Palit GeForce RTX 4070 Dual mit 12GB GDDR6X-Speicher. Die Grafikkarte liegt bei der Leistung etwa zwischen der RTX 3080 und der RTX 3080 Ti und ist somit der perfekte Einstieg ins 4K-Gaming. Bevorzugt ihr WQHD, könnt ihr euch auf jede Menge FPS einstellen.

Gerade für neue Titel wie Starfield oder Forza Motorsport braucht ihr ausreichend Grafikpower. Das angebotene Modell liefert genau das und macht euren Gaming-PC bereit für den Spiele-Herbst!

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die Palit GeForce RTX 4070 Dual aktuell nur 589€. Für den Versand werden weitere 8,99€ fällig.

Mindfactory bietet hier den historischen Tiefstpreis für die Grafikkarte. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 630,23€. Zuletzt war das Modell nicht unter 600€ zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Rüstet jetzt euren Gaming-PC supergünstig auf!

Die wichtigsten Daten

GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/​s Takt Boost 2475MHz Takt Basis 1920MHz Kühlung 2x Axial-Lüfter (95mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus TDP/TGP 200W (NVIDIA), max. 200W (Palit) Stromanschlüsse 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Anbindung PCIe 4.0 x16 Besonderheiten Backplate, LED-Bleuchtung (RGB), RGB-Synchronisierung (3-Pin ARGB) Gesamthöhe Dual Slot (2 Slots) Abmessungen 269.1 x 127.5 x 40.1mm (LxBxH) Bauform PCIe-Karte (full height)

