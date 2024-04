Bis morgen könnt ihr noch die Fortsetzung einer legendären Sci-Fi-Komödie mit Will Smith kostenlos anschauen

Men in Black 3 ist die Fortsetzung einer der bekanntesten Sci-Fi-Komödien überhaupt. Gerade könnt ihr sie euch kostenlos und ganz ohne Abo anschauen – aber nur noch bis morgen.

Was ist Men in Black 3 für ein Film? Es handelt sich dabei um eine Action-Komödie aus dem Jahr 2012, die unter der Regie von Barry Sonnenfeld gedreht wurde, der auch schon Men in Black machte. Die Handlung des dritten Teils spielt dabei 15 Jahre nach dem ersten Film.

Im Cast von Men in Black 3 finden sich mehrere große Namen, wie etwa Will Smith (I am Legend, I, Robot), Tommy Lee Jones (No Country for Old Men, Batman Forever) oder Josh Brolin (True Grit, Deadpool 2).

Hier seht ihr einen Trailer zu Men in Black 3:

Worum geht es in Men in Black 3? In dem dritten Teil der bekannten Sci-Fi-Reihe geht es in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 1969.

Denn ein rachsüchtiges Alien hat es auf den Agent K (Tommy Lee Jones) abgesehen und reist einige Jahre zurück, damit die Ereignisse der Gegenwart und Zukunft einen anderen Verlauf nehmen.

Das kann Agent J (Will Smith) natürlich nicht geschehen lassen und reist ebenfalls in die Vergangenheit, um gemeinsam mit einer jüngeren Version seines Partners (gespielt von Josh Brolin) nicht nur dessen Leben, sondern gleichzeitig die ganze Welt zu retten.

Wo kann ich Men in Black 3 kostenlos anschauen? Aktuell könnt ihr euch den Film kostenlos und ohne Abo in der ZDF-Mediathek ansehen.

Über diesen Link kommt ihr direkt dahin. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 101 Minuten.

Mehr zu Men in Black könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen: Men in Black 4 floppte gewaltig: Alle Infos zu Men in Black 5 und ob Will Smith nochmal zurückkommt

Wie lange ist der Film verfügbar? Ihr solltet schnell sein, denn das Video ist nur noch bis morgen, den 6. April 2024 in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Wo kann ich Men in Black 3 aktuell sonst anschauen? Alternativ findet ihr Men in Black 3 momentan auch auf Netflix. Ansonsten könnt ihr den Titel auf Amazon oder Maxdome kaufen oder leihen.

