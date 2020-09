MeinMMO sucht freien Online-Redakteur (m/w/d) im Home Office

Wir suchen ab sofort Unterstützung für unsere Online-Redaktion, um unseren Ansprüchen als Nr.1 im Online-Gaming gerecht zu werden.

Wer wir sind: Mein-MMO.de wurde im September 2013 gegründet und ist mittlerweile die größte Seite für Online-Gaming in Deutschland. Laut Agof haben wir im Juni 2,88 Millionen einzigartige Nutzer erreicht.

Unsere Seite begleitet Service-Games, die über eine lange Zeit weiterentwickelt werden. Unser Team verfolgt den Ansatz, Spiele tiefgehend zu begleiten, Experten in einzelnen Games zu werden und nah an der Community zu sein. Mit bis zu 30 Inhalten pro Tag, von der aktuellen News bis zu aufwändigen Specials, berichtet MeinMMO über alles, was Online-Multiplayer-Gamer bewegt. Darunter befinden sich rasante MMO-Shooter wie Destiny 2, klassische MMORPGs wie World of Warcraft, und auch Online-Multiplayer-Neuheiten wie Call of Duty: Modern Warfare.

Wen wir suchen: Ab sofort suchen wir jemanden, der bereits Erfahrung im Online-Journalismus hat und dessen Herz für Online-Games schlägt. Du betreust bei uns gemischte Themen.

Du bist bestens über die allgemeine News-Lage in der Welt der Online-Multiplayer-Games informiert. Du bist in der Lage, eine spannende Story zu erkennen, die den Gamer hinterm Spiel wirklich interessiert.

Dies ist eine Ausschreibung für einen Freelancer. Es geht um keine Festanstellung.

Deine Aufgaben

Du recherchierst und verfasst Beiträge wie News, Meinungen, Specials oder Spiele-Empfehlungen. Der Schwerpunkt liegt bei MMOs, MMORPGs und Online-Multiplayer-Games im Allgemeinen

Du lernst, diese Artikel in unser Content-Management-System WordPress einzupflegen und webgerecht zu gestalten

Du analysierst mit unseren Tools Beiträge und Themen, entwickelst daraus Artikel-Ideen

Du recherchierst, befragst Experten oder Entwickler, integrierst dieses Wissen in deine Arbeit, um hochqualitative Artikel zu verfassen

Du tauscht dich regelmäßig mit unserem Team zu möglichen Artikel-Ideen über unser Kommunikations-Tool aus

Du arbeitest eng mit der Community zusammen und befragst diese auch für Artikel.

Es kann, wenn gewünscht, zu Sonderaufgaben wie (digitalen) Event-Besuchen, der Teilnahme an einem Stream-Projekt oder Podcast kommen

Es besteht die Möglichkeit in Live-Projekten mitzuwirken und hier Erfahrung zu sammeln. Das ist jedoch keine Voraussetzung für den Job.

Was wir bieten

Die Arbeit kann aus dem Home-Office heraus online erledigt werden.

Du kannst deine Arbeitszeit flexibel einteilen, solange die Abgabefristen eingehalten werden. Es sollte jedoch auch Zeit für persönliche Gespräche und Feedback da sein. Nachteulen sollten also auch mal in den regulären Bürozeiten zu erreichen sein.

Schulungen in unseren Analyse-Tools und Schulungen für die wichtigsten Grundlagen in SEO.

Eine intensive Aus- und Weiterbildung im Bereich Online-Journalismus und Web-Publishing.

Es ist ein aufregender, herausfordernder und interessanter Job, bei dem kein Tag wie der andere ist.

Du bist Teil eines hoch engagierten Teams, das einander gegenseitig Feedback gibt und sich unterstützt.

Du bist Teil einer der größten, drei Gaming-Seiten in Deutschland (GameStar, GamePro und MeinMMO), die zu einem Netzwerk gehören.

Die Chance, in den kommenden Jahren eine größere Rolle bei MeinMMO zu spielen, wenn du uns überzeugst und wir dich auch überzeugen.

Was wir erwarten

Du hast bereits Erfahrung im Online-Journalismus gesammelt. Darunter fallen ein eigener, gepflegter Blog oder eine ausgeübte Stelle bei einem größeren Online-Magazin.

Du hast ein breites Wissen im MMO-Genre und hast diverse Online-Spiele intensiv gespielt und verstehst, was Communitys bei Games-as-a-Service-Spielen bewegt. Verrate uns am besten im Anschreiben, für welche Spiele du besonders brennst.

Du kennst die geläufigen Informationsquellen für Gamer und ihre sozialen Netzwerke.

Gute Englischkenntnisse. Du bist in der Lage ein Interview in der englischen Sprache zu führen und korrekte Übersetzungen anzufertigen.

Du bist resistent gegen Stress, wenn es mal hektisch wird. Wenn eine Breaking News hereinflattert, bist du in der Lage einen kühlen Kopf zu bewahren und lässt dich nicht so schnell aus dem Konzept bringen.

Es ist ein großer Vorteil, wenn du dich mit Google-Tools und SEO auskennst. Das ist aber kein Muss, die Kenntnisse bringen wir dir auch bei und/oder helfen, dein Wissen zu vertiefen.

Es macht dir Spaß, dich in andere hineinzuversetzen und ihre Bedürfnisse zu erkennen. Der Leser steht für dich an erster Stelle.

Für wann ist der Job? Ab sofort. Du solltest im Oktober starten können.

Für wie viele Stunden ist der Job? 20 bis 30 Stunden die Woche, mit flexiblen Arbeitszeiten. Projektbasiert können die Stunden in den nächsten drei Monaten auch höher ausfallen.

Wie sieht es mit Bezahlung aus? Die Stelle ist bezahlt – wir suchen also keinen ehrenamtlichen, freiwilligen Mitarbeiter, wie das bei einigen Gaming-Seiten der Fall ist. Die Details der Bezahlung werden im persönlichen Gespräch geklärt.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an die Mail-Adresse:

leya.jankowski@webedia-group.com

Woraus sollte die Bewerbung bestehen?

Ein Motivationsschreiben

Dein Lebenslauf

Arbeitsproben sind gerne gesehen

Wann ist Einsendeschluss? Bis zum 28. September 2020 nehmen wir Bewerbungen an. Rechnet nach Einreichung eurer Bewerbung mit ein bis drei Wochen Bearbeitungszeit.

Datenschutz: Erhaltet ihr eine Absage, werden eure Unterlagen sofort gelöscht. Sollten wir für Bewerber noch andere Optionen in unserem Unternehmen sehen als für die ausgeschriebene Stelle, werden wir nochmal auf euch zukommen.