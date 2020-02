Ihr habt uns viel Feedback zu den Up- und Downvotes bei unserem Kommentar-System gegeben. Es wurde nun entsprechend angepasst.

Was war das Problem? In den vergangenen Wochen haben wir viele Kommentare von euch gelesen, die mit dem Zustand der Up- und Downvotes unzufrieden waren.

In dem früheren Kommentar-System von Disqus konnte man:

sowohl die Menge der Up- als auch der Downvotes gleichzeitig sehen

die Namen der User, die eure Kommentare bewertet haben

Beides traf auf das neue System nicht zu und das wurde von euch kritisiert. In eurem Feedback habt ihr zwei mögliche Lösungen angeboten:

die Namen der User bei Up- und Downvotes sichtbar zu machen

die Downvote-Option komplett entfernen

Das haben wir geändert: Ab heute gibt es das Downvote-System bei den Kommentaren nicht mehr. Wir haben lange überlegt, welche Lösung wir für das Problem nehmen wollen und haben uns für die Systeme entschieden, wie sie zum Beispiel bei Twitter oder Facebook verwendet werden.

Ihr könnt Kommentaren, die ihr informativ, witzig oder einfach nur gut findet, jetzt ein Upvote in Form eines Herzchens geben. Ähnlich, wie es bei unseren Artikeln schon der Fall ist.

Wenn ihr mit dem Inhalt des jeweiligen Kommentars nicht einverstanden seid und es gerne zum Ausdruck bringen würdet, dann könnt ihr gerne eure Meinung in einem eigenen Kommentar möglichst sachlich darstellen.

Warum nicht Namen der Downvoter sichtbar machen? In dem alten Kommentar-System von Disqus war es möglich die Namen der User zu sehen, die eurem Kommentar einen Downvote gegeben haben.

Das sorgte aber dafür, dass es deswegen teilweise zu Anfeindungen und Belästigungen zwischen den Usern kam. Wir haben uns daher dagegen entschieden dieses System auf unserer Seite zu unterstützen.

Wie geht’s weiter? Unsere „To do“-Liste für die Verbesserung des Kommentar-Systems ist lang und wird im Laufe der Zeit abgearbeitet. Ihr könnt aber trotzdem gerne weitere Vorschläge und Wünsche in den Kommentaren posten. Wir werden sie uns alle anschauen.

Hier ist noch Mal eine Übersicht der Updates, die in den letzten Wochen schon durchgeführt wurden:

