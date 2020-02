Wir haben von euch viel Feedback im Bezug auf das neue Kommentar-System erhalten. Hier sind die ersten Änderungen, die umgesetzt wurden.

Was ist auf MeinMMO passiert? Seit unserer Trennung von Disqus und dem Launch des eigenen Kommentar-Systems sind nun knapp 2 Monate vergangen. In dieser Zeit habt ihr das System ausgiebig getestet und uns tatkräftig mit eurem Feedback und Verbesserungsvorschlägen unterstützt.

Wir haben schon begonnen mehrere der am meisten gewünschten Features und Änderungen umzusetzen.

Wir bekommen ein eigenes Kommentar-System auf MeinMMO – Das müsst ihr wissen

Welches Feedback wurde umgesetzt?

Änderung am Activity-Feed: Ihr habt nun die Option auf die Antworten auf eure Kommentare direkt aus eurem Activity-Feed einzugehen.

Geht dafür auf Benachrichtigungen und dann auf Aktivität. Klick dann einfach auf „antworten“ und es öffnet sich ein Fenster dafür.

So geht’s direkt

Änderungen an den Benachrichtigungen: Eine weitere Qualitätsverbesserung kam im Bereich der Benachrichtigungen. Damit eine Benachrichtigung jetzt als „gelesen“ markiert wird, müsst ihr nur den Link dazu anklicken.

Es ist nicht mehr notwendig die Nachricht separat anzuwählen und auf „gelesen“ zu klicken, obwohl ihr sie eigentlich schon kennt.

Änderung an der Einbindung von Bildern: Es ist auch seit längerer Zeit möglich Bilder in eure Kommentare einzubinden. Das Kommentar-System fügt die Bilder automatisch ein, wenn ihr den Link dazu postet.

Bedenkt aber, dass Kommentare mit Links erst von uns freigeschaltet werden müssen, um unerwünschte Werbung und verbotenen Content zu vermeiden. Es kann also etwas dauern, bis euer Kommentar für alle sichtbar sein wird.

Änderungen an der Privatsphäre: Ihr könnt nun die Sichtbarkeit eures Profils einstellen. Dazu geht einfach in euer Profil und stellt die Sichtbarkeit von öffentlich auf privat.

Mit einem Direktlink könnt ihr Bilder in die Kommentare einbetten.

Was wurde gefixt? Vor einiger Zeit habt ihr uns darauf aufmerksam gemacht, dass „Mehr anzeigen“ in unserem News Feed fehlerhaft ist. Er zeigte die Artikel nicht in chronologischer Reihenfolge an, sondern sprang teilweise mehrere Monate in die Vergangenheit.

Das führte dazu, dass ihr unsere News für die letzten Tage auf der Seite nicht nachlesen konntet. Das wurde nun gefixt.

Falls dieser Fehler bei euch weiterhin auftritt, dann müsst ihr euren Cache für MeinMMO leeren. Es ist auf Mobile-Geräten zwar nervig, aber da führt leider kein Weg vorbei.

Der „Mehr anzeigen“-Button benimmt sich jetzt auch wieder.

Kommt da noch was? Das sind natürlich nicht alle Verbesserungen, die wir für MeinMMO geplant haben. Basierend auf eurem Feedback werden wir weiterhin daran arbeiten die Nutzung des Kommentar-Systems für euch angenehmer zu gestalten.

Ihr könnt also gerne weiterhin eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare posten. Wir lesen sie alle und werden sie bei weiteren Anpassungen und Upgrades berücksichtigen.

Vielen Dank für eure Geduld und das ausführliche Feedback.

Vorteile eines MeinMMO-Accounts

Mit einem erstellten Account könnt ihr MeinMMO tatsächlich zu „eurem MMO“ machen. Wir haben auf der Seite mehrere Features, die euch dabei helfen den täglichen Newsfeed zu personalisieren. Dazu gehören:

Geräte-übergreifend ein eigenes Menü in der Navigation auf der linken Seite

Geräte-übergreifend ein eigener Feed, in dem ihr eure Lieblingsthemen als Favoriten speichern könnt

Geräte-übergreifend habt ihr die Option spannende News mit Lesezeichen zu markieren

Geräte-übergreifend könnt in eurem Profil den Dark Mode nutzen oder User-Reviews zu euren Lieblingsspielen verfassen

Und es gibt noch weitere interessante Vorteile für euch. Alle Infos über unsere Seite findet ihr in dem ausführlichen Artikel dazu: