Unschlagbar günstig, aber nur kurze Zeit: Mit diesem Gaming-PC im Angebot könnt ihr Spiele in Full-HD genießen

Den MeinMMO PC Easy gibt es jetzt im Angebot, mit Intel Core i5-CPU und AMD Radeon 6000-Grafikkarte zum neuen Bestpreis.

Ihr wollt Spiele wie Cyberpunk 2077, Diablo 4 und Starfield in Full-HD in bester Qualität mit hohen FPS genießen? Dann braucht ihr dafür gar nicht so tief in die Tasche greifen, wie ihr vielleicht denkt. Dank unseres aktuellen Angebots zum MeinMMO PC Easy könnt ihr Top-Spiele wie die genannten schon für nur 799€ (statt 1.099€) in Top-Qualität spielen.

Achtung! Das Angebot gilt nur noch bis zum 30. Juli 2023. Zudem erhaltet ihr beim Kauf bis zum 1. Juli 2023 Resident Evil 4 gratis dazu. Wer also einen Top-Gaming-PC zum kleinen Preis möchte, sollte nicht allzu lange zögern.

Top-Hardware zum kleinen Preis

Prozessor: Intel Core i5-12400F (6x bis zu 4,4 GHz)

Intel Core i5-12400F (6x bis zu 4,4 GHz) Grafikkarte: AMD Radeon RX 6600 8 GB VRAM

AMD Radeon RX 6600 RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast SSD: 500 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2

500 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2 Preis: 799€ bis 1. Juli 2023 inkl. Resident Evil 4 Vollversion

Für den Preis von nur 799€ gibt es mit dem MeinMMO PC Easy einen Gaming-Rechner, der euch selbst aktuelle Top-Spiele wie Diablo 4 in Full-HD mit 60 FPS und mehr spielen lässt. Möglich macht dies der sehr starke Prozessor Intel Core i5-12400F. Dieser setzt auf sechs Kerne, die mit einem Maximaltakt von 4,4 GHz laufen. Die CPU liefert genug Leistung, sodass ein CPU-Limt für euch kein Thema ist.

Des Weiteren ist mit der AMD Radeon RX 6600 eine Grafikkarte verbaut, die zwar zu den Einsteiger-Modellen der Radeon 6000-Serie gehört, aber dafür sehr viel Leistung bietet. Laut der GameStar Tech Grafikkarten-Rangliste ist sie in der Lage Spiele in Full-HD mit maximalen Details und mit mehr als 60 FPS darzustellen. Je nach Spiel sind sogar über 80 FPS möglich.

Abgerundet wird das Paket mit 16 GB DDR4–RAM und einer 500 GB SSD. Insgesamt erhaltet ihr damit zum kleinen Preis einen Gaming-PC, der bestens fürs Spielen in Full-HD geeignet ist.

Upgrades? – Jetzt aufrüsten!

Ihr wollt noch mehr aus dem MeinMMO PC Easy herausholen? Dann könnt ihr einfach den BoostBoxx-Konfigurator nutzen und einzelne Komponenten anpassen. Dabei wird euch stets transparent angezeigt, wie sich der Gesamtpreis dadurch verändern würde.

Grafikkarte tauschen: Um für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, könnt ihr für nur rund 115€ eine AMD Radeon RX 7600 verbauen lassen. Mit dieser seid ihr selbst für Spiele wie Starfield bestens vorbereitet und erfüllt dann sogar die empfohlenen Anforderungen.

Um für die Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, könnt ihr für nur rund 115€ eine AMD Radeon RX 7600 verbauen lassen. Mit dieser seid ihr selbst für Spiele wie Starfield bestens vorbereitet und erfüllt dann sogar die empfohlenen Anforderungen. Mehr Speicherplatz: Eine weitere Möglichkeit zum Aufrüsten ist die verbaute SSD. Hier könnt ihr auf eine SSD mit 1.000 GB wechseln und das für nur rund 50€ mehr.

Eine weitere Möglichkeit zum Aufrüsten ist die verbaute SSD. Hier könnt ihr auf eine SSD mit 1.000 GB wechseln und das für nur rund 50€ mehr. Windows 11: Der MeinMMO Easy PC wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Wer möchte, kann zum Beispiel Windows 11 dazu kaufen und erhält dann den PC nicht nur komplett zusammengebaut, sondern mit vorinstalliertem Windows. Ihr könnt also sofort loslegen.

Euren MeinMMO PC erhaltet ihr zudem mit drei Jahren Herstellergarantie und kostenlosem deutschlandweiten Versand und Abholservice.