MediaMarkt bietet euch gleich mehrere Oculus VR-Brillen günstiger an. Allen voran die Oculus Rift S. Ebenfalls gibt es die Oculus Quest und Oculus Go.

Wenn ihr mit eurem Weihnachtsgeld oder euren geschenkten Gutscheinen von Weihnachten ein besonderes Gamingerlebnis kaufen wollt, dann schaut euch jetzt die Angebote von MediaMarkt rund um die Oculus VR-Brillen an. Hier gibt es gleich mehrere Modelle günstiger. Allen voran die Oculus Rift S.

Top-Deal: Oculus Rift S für nur 399 Euro

Bereit für die nächsten VR-Spiele: Mit der Oculus Rift S erhaltet ihr eine VR-Brille, die auch für kommende VR-Hits wie das im März 2020 erscheinende Half Life: Alyx bestens geeignet ist. Aber schon jetzt gibt es interessante VR-Spiele wie Stormland (im Test bei VR-Legion) von den Spider-Man-Machern oder auch von bekannten Reihen wie Skyrim VR. Der VR-Markt wächst weiter wie die Ankündigung von Half Life zeigt.

Das macht die Oculus Rift S interessant: Die VR-Brille für den PC überzeugt mit einem hohen Tragekomfort, einem unkompliziertem Aufbau und der sehr hohen Bildqualität. Diese ist fast so gut wie bei der Valve Index. Der Fliegengittereffekt fällt bei der Oculus Rift S zum Beispiel deutlich geringer als im Vergleich zur Oculus Quest.

Das Top-Angebot: Bei MediaMarkt bekommt ihr die Oculus Rift S für nur 399 Euro statt 449 Euro. Dieses Komplettpaket beinhaltet neben der VR-Brille auch die Touch-Controller.

Oculus Go und Oculus Quest bei Mediamarkt

Unabhängig vom PC: Mit der Oculus Quest erhaltet ihr eine autarke VR-Variante. Diese bietet einen eigenen Prozessor und Akku, wodurch ihr Spiele ganz ohne PC und Kabel zocken könnt. Per USB-C-Kabel könnt ihr sie aber auch am PC anschließen und so SteamVR und Oculus-Rift-Titel spielen.

Einstiegs-VR: Mit der Oculus Go bekommt ihr einen besonders günstigen Einstieg ins VR-Gaming. Dieses ist ebenfalls ein standalone Headset und somit könnt ihr damit direkt auf ihr Spiele spielen, ohne Kabel und PC nutzen zu müssen. Diese bietet allerdings nicht die Qualität und Leistungsfähigkeit der Oculus Quest. Dennoch für den Einstieg eine günstige Alternative.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.