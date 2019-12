MediaMarkt bietet passend zu Weihnachten einen neuen Prospekt mit Top-Angeboten für PS4 Pro, Nintendo Switch, Xbox One X und PlayStation VR.

Besonders interessante Angebote und Geschenkideen zu Weihnachten bekommt ihr nicht nur bei Amazon, wie mit der Nintendo Switch zum Bestpreis. Der aktuelle MediaMarkt Prospekt bietet ebenfalls einige Top-Deals, die sich vor allem um die aktuelle Konsolen-Generation drehen.

Darunter die Xbox One X so günstig wie noch nie zuvor und die PS4 Pro für unter 300 Euro. Auch der neue Xbox One Elite Wireless Controller Series 2 ist im Angebot.

PS4 Pro Bundle und Xbox One X zum Bestpreis kaufen

Die PS4 Pro zum Spitzenpreis: Im MediaMarkt Prospekt bekommt ihr die PS4 Pro 1 TB im Bundle mit Fallout 76 für nur 299,99 Euro. Hierbei handelt es sich um das leiseste Modell der PS4 Pro.

Auch wenn Fallout 76 viel Kritik einstecken musste, ist das Spiel dennoch einen Blick wert und bekommt noch immer neue Updates. So wird es bald NPCs im Spiel geben, zu denen jetzt Screenshots veröffentlicht wurde.

Die PS4 Pro garantiert euch das beste PlayStation Erlebnis. Außerdem könnt ihr dadurch die PlayStation VR in ihrer besten Variante nutzen.

Xbox One X Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order

Die leistungsstärkste Konsole im besten Angebot: Günstiger gab es die Xbox One X bisher noch nie, wie zum aktuellen Zeitpunkt. Nicht einmal das Angebot zum Black Friday kann hierbei mithalten. Ihr bekommt die Xbox One X im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order für nur 299,99 Euro. Absoluter Spitzenpreis für die Konsole.

Gleichzeitig ist Fallen Order ein top bewertetes Singleplayer-Spiel, das dieses Bundle schön abrundet und für viel Spielspaß sorgt.

PlayStation VR Mega Pack 2 mit 5 Spielen

Der beste VR-Einstieg: Mit der PlayStation VR für PS4 könnt ihr euch der besonderen Art des Gamings günstig annähern und braucht dazu auch keinen leistungsstarken Rechner. Eine PS4 als Grundlage genügt, wenngleich die PS4 Pro noch besser ist.

Im PlayStation VR Mega Pack 2 bekommt ihr neben der VR Brille 2. Generation und der PS4-Kamera auch noch diese fünf Spiele:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

ASTRO BOT Rescue Mission

RESIDENT EVIL 7 biohazard

Everybody’s Golf VR

PlayStation VR Worlds

Im Angebot kostet euch das besondere Bundle nur 229,99 Euro, was dem aktuellen Bestpreis entspricht.

Weitere Angebote im MediaMarkt Prospekt

