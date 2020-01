MediaMarkt hat den WSV gestartet. Bei diesem Angebot gibt es das Apple iPhone XR, iPhone 8 Plus, die PS4 Pro und weitere Highlights zum aktuellen Bestpreis.

Das neue Jahr ist ein paar Wochen alt und daher müssen mal wieder die Regal entstaubt werden. Passend dazu gibt es bei MediaMarkt nun den WSV, der ausgeschrieben „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“ heißt. Dabei erwarten euch einige sehr gute Angebote absoluter Technik-Highlights.

So gibt es Deals für 4K-Fernseher, Smartphones, Konsolen und PCs.

Apple iPhone 8 Plus und iPhone XR zum Bestpreis

So stark ist das Angebot: Günstiger bekommt ihr die iPhone-Modelle von Apple derzeit nirgendwo anders. MediaMarkt bietet das iPhone 8 Plus mit 256 GB in drei Farben an und das für nur 555 Euro. Das iPhone XR mit 256 GB gibt es für nur 619 Euro. Beide Angebote sind der aktuelle Bestpreis und damit definitiv einen Blick wert.

Das beliebteste iPhone im Angebot: Das iPhone 8 Plus ist das vielleicht beliebteste Handy von Apple. Mit der Dual-Kamera mit 12 Megapixel auf der Rückseite, dem A11 Bionic Chip und natürlich dem iOS 13 zählt das Smartphone auch heute noch zu den Top-Handys. Dafür spricht auch die Bewertung bei MediaMarkt mit 4,8 von 5 Sterne im Schnitt.

Zudem ist es das letzte iPhone mit dem berühmten Home-Button. Wem das wichtig ist, bekommt hier also ein Top-Handy zum Spitzenpreis.

Das iPhone XR bietet dagegen nur eine Kamera auf der Rückseite. Dafür ist der bessere A12 Bionic Chip verbaut und es ist Dual-SIM fähig.

Das iPhone XR gibt es in mehreren Farben.

PS4 Pro 1 TB für 299 Euro

Der aktuell beste Preis: Das Angebot für die PS4 Pro 1 TB in Schwarz kann natürlich nicht mit den Deals zum letzten Black Friday mithalten. Dort gab es die Konsole nochmal 20 bis 30 Euro günstiger. Allerdings ist es derzeit der beste Preis für die PlayStation 4. Solltet ihr noch keine haben und jetzt eine kaufen wollen, ist es also noch immer ein gutes Angebot und derzeit der beste Preis.

Die PS4 Pro bietet euch die derzeit beste PlayStation-Erfahrung und ist gerade auch für PlayStation VR noch einmal ein Leistungsgewinn.

Philips 50 Zoll 4K TV zum aktuellen Bestpreis

Das steckt im Philips 50PUS6504/12: Der 4K-Fernseher bietet eine 50 Zoll Bildschirmdiagonale mit HDR10+, Dolby Vision und natürlich dreiseitiges Ambilight. Das besondere Feature, das Fernseher von Philips ausmacht und für eine spezielle Atmosphäre sorgt.

Beosonders interessant macht den Philips 4K TV, das er mit 419 Euro sehr günstig ist (aktueller Bestpreis) und ihr damit einen guten TV zum kleinen Preis bekommt. Wer Ambilight, 4K und 50 Zoll möchte, kommt hier auf seine Kosten.

Weitere Angebote im MediaMarkt WSV

