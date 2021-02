MediaMarkt Angebot: Trust Webcam & Mikrofon für Streaming & Youtube

Das Emita Plus wird per USB angeschlossen und kann mit der einstellbaren Tischmontageklammer und dem einstellbaren Arm befestigt werden. Daneben wird auch noch ein Dreibeinstativ mitgeliefert. Die Mikrofonfrequenz liegt bei 18-21.000 Hz und das mitgelieferte USB-Kabel ist zwei Meter lang.

Wer anfangen will auf Twitch & Co zu streamen oder Videos auf Youtube hochladen möchte, der sollte dafür schon zum Start ein brauchbares Mikrofon und eine Webcam haben. Wer dafür zunächst nicht direkt hunderte Euro ausgeben will, kann sich bei MediaMarkt nun eine Webcam und ein Mikron für diesen Einsatz zum günstigen Preis schnappen.

