Bei den Oster-Angeboten von MediaMarkt könnt ihr 3 Spiele für PC, PS4 und Xbox One kaufen, müsst aber nur 2 davon bezahlen. Alles zur neuen 3-für-2-Aktion.

Noch bis zum 14. April gibt es die Oster-Angebote bei MediaMarkt. Eine Aktion ist dabei besonders interessant für alle, die noch das ein oder andere Spiel für PC, PS4 oder Xbox One suchen. Es gibt eine neue 3-für-2-Aktion auf Spiele. Damit könnt ihr drei Spiele kaufen und müsst nur zwei zahlen.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei Spiele der Aktionsseiten in den Warenkorb. Dort wird anschließend das günstigste Spiel als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. Wer also besonders viel sparen möchte, sollte Spiele wählen, die in einem ähnlichen Preissegment liegen.

Spiele für PC, PS4 und Xbox One im Oster-Angebot

3-für-2-Angebot bei MediaMarkt: Damit ihr eine Idee davon bekommt, wie viel ihr durch die Aktion sparen könnt, haben wir euch pro Plattform jeweils ein Bundle geschnürt.

Spiele für PC: MediaMarkt bietet für alle drei Spiele den aktuellen Bestpreis. Entsprechend spart ihr euch tatsächlich 29,99 Euro und bekommt alle drei zusammen für 64,98 Euro. Damit zahlt ihr nur rund 22 Euro pro Spiel.

Spiele für PS4: Dieses Bundle kostet euch einzeln im Bestpreisvergleich insgesamt 151 Euro. Bei MediaMarkt zahlt ihr dagegen nur 128,98 Euro und spart somit rund 22 Euro.

Spiele für Xbox One: Wenn ihr diese Spiele jeweils zu ihrem aktuell besten Einzelpreis kaufen würdet, dann kostet euch das Bundle insgesamt 117 Euro. Bei MediaMarkt zahlt ihr dank des Angebots nur 84,98 Euro. Damit spart ihr euch rund 32 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.