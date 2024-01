Einen Gewinner der Game-Awards 2021 bekommt ihr für kurze Zeit gratis – Kostet sonst 60 €

Seit heute, dem 04. Januar 2024, bekommt ihr für kurze Zeit im Epic-Store einen Gewinner der Game-Awards 2021 kostenlos. Zuschlagen sollten bei diesem Angebot aber nicht nur Marvel-Fans, denn das Spiel kostet euch sonst knapp 60 €.

Dieses Spiel könnt ihr euch jetzt kostenlos im Epic-Store sichern: Marvel’s Guardians of the Galaxy kostet euch neu sonst 59,99 €, doch jetzt könnt ihr euch das Spiel völlig kostenlos im Epic-Store sichern.

Was ist Marvel’s Guardians of the Galaxy? Das Action-Adventure rund um die beliebten Marvel-Helden kommt vom Entwickler Eidos Montreal und erinnert gerne mal an die Uncharted-Reihe. Erwarten könnt ihr ein actionreiches Abenteuer mit Marvel-würdiger Story und gutem Gameplay.

Superhelden-Fans und vor allem Fans des MCU sollten sich in diesem Spiel direkt zu Hause fühlen, denn das chaotische Feeling der Guardian-Truppe kommt auch hier definitiv auf, wie man schon im Trailer erleben kann:

Marvel's Guardians of the Galaxy zählte 2021 zu den Gewinnern der Game-Awards

2021 gewann das Spiel bei den Game-Awards die Auszeichnung in der Kategorie „Best Narrative“. Ausgezeichnet wurde also das Storytelling und erzählerische Entwicklung des Spiels.

Insgesamt erwartet euch in Marvel’s Guardians of the Galaxy eine 18-stündige Kampagne, die ihr in der Rolle von Star-Lord erlebt. Die anderen Mitglieder der chaotischen Truppe sind dabei aber fast immer an eurer Seite und in ihrer Position definitiv nicht nutzlos.

Gamora & Co. bieten im Kampf eine ziemlich gute und wichtige Unterstützung und sorgen nebenbei für die Unterhaltung, die man eben von den Guardians gewohnt ist.

Bis wann gilt das Angebot? Wenn ihr euch das Spiel kostenlos sichern wollt, habt ihr zwar ein paar Tage Zeit, solltet aber dennoch nicht zu lange warten. Bis zum 11. Januar 2024, 17.00 Uhr bleibt Marvel’s Guardians of the Galaxy als Gratis-Spiel im Store. Danach müsstet ihr bei Epic wieder den vollen Preis bezahlen.

