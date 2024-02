Logitech-Headset mit 7.1 Surround Sound & DTS um fast 50% auf Amazon reduziert

Dieses Logitech-Headset erfüllt die besten Voraussetzungen, um auditive Preis-Leistung zu erleben. Nutzt nun das befristete Amazon-Angebot.

Anhand einer Bewertung von 4,4 Sternen, die aktuell von über 24.000 Leuten zustande gekommen sind, könnt ihr euch auf eine solide Qualität einstellen. Logitech ist nämlich bekannt für einwandfreie technische Geräte zu einem angemessenen Preis. Dieses kabelgebundene Gaming-Headset besitzt 7.1 Surround Sound und die DTS Headphone:X 2.0 Technologie. Nutzt die Chance und spart jetzt 45%.

Zu diesem Preis erlebt mit diesem Logitech-Headset auditive Top-Augenblicke

Ich selbst habe dieses Headset bereits genutzt und war über die Preis-Leistung erstaunt. Sämtliche Spiele machen damit ungemein Spaß. Sei es eine Reise durch die postapokalyptische Welt von The Last of Us oder Dying Light. Sowohl die Laute der gefährlichen Clicker als auch Zombies in Dying Light wurden stark transportiert.

Was diesen Kopfhörer auszeichnet, dass er wirklich für allerlei Plattformen problemlos zugänglich ist: PC, Mac, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Das G432 verfügt über 7.1 Surround Sound und DTS Headphone:X 2.0 Technologie. Dadurch steigt die Immersion enorm. Vor allem bei Shootern wie Rainbow Six Siege wirkt es sich intensiv aus. Die richtigen Headsets können viel ausmachen, um seine Gegner zu lokalisieren oder bereits im Voraus zu hören.

Das Bügelmikrofon besitzt eine Flip-Stummschaltung, die es euch ermöglicht, eure Stimme klar und deutlich zu übertragen oder sie bei Bedarf stummzuschalten. So könnt ihr mit euren Teammitgliedern kommunizieren und strategische Anweisungen geben.

Die Ohrpolster sind mit Kunstleder überzogen und sorgen für einen bequemen Sitz, auch bei langen Gaming-Sessions.

