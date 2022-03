Live Talk-Runde: Als Frau in der Gaming-Branche Karriere machen

Wer ist dabei? An dem Stream nehmen 10 Expertinnen aus verschiedensten Bereichen der Gaming-Industrie teil, die ihre Erfahrungen in den jeweiligen Feldern mit euch teilen werden:

Am Weltfrauentag und im Zusammenhang mit der Initiative „Girls & Gaming“ unseres YouTuber-Netzwerks allyance veranstalten wir auf dem Streaming-Channel MAX eine Talk-Runde rund ums Thema „Als Frau in der Branche Karriere machen“.

Darum geht’s: Wer in einer so großen und vielfältigen Branche wie Gaming anfangen will, kann sich anfangs sehr leicht überfordert fühlen. Vor allem, wenn die Branche als männerdominiert gilt.

