Gerade läuft die Amazon Gaming Week mit einigen Rabatten. Mit dabei der Razer Wolverine V2, ein Controller für die Xbox und den PC. Für MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann einer der besten Controller, den ihr derzeit kaufen könnt.

Die meisten Personen, die am PC spielen, haben sich vermutlich ein breites Inventar an Equipment zugelegt, um für jedes Hindernis gewappnet zu sein. Aus diesem Grund hab ich mir mittlerweile einen Controller für den PC zugelegt. Am liebsten spiele ich mit Maus und Tastatur, doch einige Spiele, wie etwa das Actionspiel Godfall, spielen sich mit einem Controller einfach besser.

Ich verwende bereits seit einigen Jahren den Razer Wolverine V2 an meinem heimischen Rechner. Und für mich ist der Razer-Controller die beste Wahl am PC, wenn man auf Wireless verzichten kann und nicht gleich 150 Euro für den Elite Series 2 zahlen möchte. Meinen Test zum Razer Wolverine V2 lest ihr hier auf MeinMMO

Bessere Haptik als der „normale“ Xbox-Controller

Was gefällt mir an dem Controller? Ich nutze daheim sowohl den offiziellen Xbox-Controller als auch den Wolverine V2. Das Layout ist absolut identisch, beide sind asymmetrisch. Den größten Pluspunkt bekommt der Wolverine V2 in meinen Augen für die deutlich bessere Haptik im Vergleich zum offiziellen Produkt. Denn die Griffe sind gummiert, der Controller von Microsoft ist sehr glatt.

Die Haptik der Tasten, das „Klicky“-Gefühl ist ein weiterer Pluspunkt. Dadurch fühle ich mich deutlich präziser als mit anderen Controllern. Die mecha-taktilen Knöpfe und das Steuerkreuz fühlen sich schon toll an.

Die Verarbeitung ist ebenfalls gut: In den letzten 3 Jahren hat mich der Controller nicht im Stich gelassen und wird jede Woche mehrfach, entweder von mir oder von meiner Partnerin, beim Gaming verwendet.

Welche Probleme gibt es? Nachteile gibt es aber auch: Das Kabel ist nicht abnehmbar, einen Kabelbruch hatte ich aber jedoch innerhalb der letzten 3 Jahre auch nicht. Trotzdem wäre es zum Verstauen einfacher, das Kabel abnehmen zu können.

Einige Sondertasten liegen obendrein etwas knifflig auf der Rückseite. Echte Paddles gibt es ebenfalls nicht, aber diese vermisse ich auch nicht.

Am großen Konkurrent, dem Microsofts Elite Series 2, kommt der Wolverine V2 dennoch insgesamt nicht vorbei. Dafür bietet dieser Controller einfach mehr Optionen und Chancen für eine Personalisierung an.

Der Wolverine V2 bleibt für mich dennoch für rund 70 Euro ein toller Controller, dessen Tasten und Haptik ich im Alltag nicht mehr missen möchte.

